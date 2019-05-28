28 мая 2019, 18:13

Жалоба на постановочное видео с присягой ИГ* стала уникальным случаем для Дагестана

Заявление жителей Буйнакска о том, что силовики вынудили их записать присягу лидеру "Исламского государства"*, уникальное для Дагестана явление, отметили правозащитник Сиражутдин Дациев и адвокат Сапият Магомедова. С буйнакцев сняты обвинения в попытке уехать в Сирию, заявила защита.

Как писал "Кавказский узел", жители Буйнакска Самат Татарханов и Даниял Загиров, арестованные по обвинению в хранении оружия, в ноябре 2018 года пожаловались Общественной наблюдательной комиссии на пытки. Молодые люди заявили, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов, фиксируя на видео, заставили прочитать присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Двое других подозреваемых, 17-летние подростки, были помещены в колонию для несовершеннолетних. 23 мая правозащитники сообщили, что все четверо обвиняемых отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками.

23 октября 2018 года Следком отчитался о задержании четверых жителей Буйнакского района, в том числе двоих подростков, по подозрению в незаконном обороте оружия. По версии следствия, их задержали "на участке горно-лесистой местности". При этом родственники заявили об исчезновении молодых людей как минимум за четыре дня до сообщения СКР. По их словам, правоохранители в течение нескольких дней отрицали, что юноши задержаны.

Защита рассказала о расследовании дела жителей Буйнакска

Экспертизы по делу молодых людей из Буйнакска приходят с большим опозданием, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Нурмагомед Магомедов. "Не думаю, что в ближайшие 3-4 месяца дело отправят в суд. Уже проведены такие экспертизы как баллистическая, техническая, психологическая. Молодые люди признаны здоровыми, вменяемыми, здравомыслящими", - пояснил Нурмагомед Магомедов.

По его словам, в первоначальных показаниях, от которых они позднее отказались, говорилось о планах молодых людей выехать на Украину или в Сирию. "Следствие их обвиняет в организации незаконного вооруженного формирования. Про планы уехать в Сирию, Украину в обвинении не говорится", - подчеркнул адвокат.

Другой адвокат по этому делу Арсен Шабанов также отметил, что следствие не обвиняет молодых людей в желании уехать в Сирию. "В официальной формулировке ничего не говорится ни про Сирию, ни про Украину. Они обвиняются в том, что 19 октября 2018 года все вчетвером создали незаконное вооруженное формирование на территории Буйнакского района Дагестана", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Шабанов.

По словам адвоката, "когда будет суд пока неизвестно". "По моим предположениям, в июле передадут дело в суд. Проведены допросы обвиняемых, свидетелей, в том числе заявленных защитой, экспертизы по оружию, психолого-психиатрическая экспертиза по видеозаписи присяги, проверка показаний на месте. Еще полиграф, но результат пока неизвестен", - рассказал Шабанов. 

Ранее подозреваемые не жаловались на требование записать присягу ИГ*

О том, что жалобу буйнакцев на силовиков, которые заставляли их на камеру записывать присягу ИГ*, можно назвать уникальной, заявил глава дагестанского отделения "Мемориала" Сиражутдин Дациев. "Не помню такого, чтобы было произнесение присяги ИГ* под принуждением. Можно сказать, что такая жалоба уникальна", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Сиражутдин Дациев.

По его мнению, если будет доказано, что видео было записано под давлением, то подобных жалоб на действия силовиков станет больше. "Если будет доказано, что присяга и показания были даны под пытками и будут осуждены те, кто пытал, поток обращений увеличится", - отметил правозащитник.

Дагестанский юрист Сапият Магомедова также считает, что жалоба молодых людей из Буйнакска на действия силовиков уникальна. "Жалобы на действия силовиков, конечно, звучали и раньше. Но жалобы о том, что силовики заставили дать присягу ИГ* и записать видео, еще не было. В моей практике, однозначно, такого обращения или жалобы не было", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Магомедова.

По ее словам, отсутствие публичных жалоб не означает, что силовики не прибегали ранее к подобным действиям. "Возможно, они были, но никто об этом публично не говорил", - подчеркнула она.

Отметим, что ранее родные Рамазана Закарьяева и Самата Татарханова указали на практику фабрикации силовиками дел о терроризме и заявили, что их сыновья не имеют отношения к боевикам и оговорили себя под пытками.

"В Дагестане - и не только в Дагестане - за полтора десятилетия формирования правоохранительных практик по борьбе с терроризмом и экстремизмом КТО, массовые аресты в мечетях, постановка на учет, похищения людей, организация уголовных дел на основе оговора под давлением, фальсификации улик или самооговора под пытками сложились в самоподдерживающуюся систему. Эта машина функционирует в интересах большой группы работников правоохранительных органов", - отметил ранее руководитель Центра социально-экономических исследований регионов RAMCOM Денис Соколов. Подробности о сложившейся в Дагестане системе приведены Соколовым в материале "Соколов: "антитеррористический комбайн" ломает жизни дагестанцев" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Офицер полиции задержан после избиения жителя Буйнакска", "Житель Дагестана пожаловался в ЕСПЧ на пытки", "ЕСПЧ принял жалобу жителя Дагестана на пытки и приговор".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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