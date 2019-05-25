Родные арестованных буйнакцев исключили их причастность к ИГ*

25 мая 2019, 04:38

Жители Буйнакска, обвиненные в причастности к боевикам, рассказывали следствию о планах отъезда на Украину для обучения диверсионному делу, рассказал адвокат Арсен Шабанов. Родные Рамазана Закарьяева и Самата Татарханова указали на практику фабрикации силовиками дел о терроризме.

Как писал "Кавказский узел", жители Буйнакска Самат Татарханов и Даниял Загиров, арестованные по обвинению в хранении оружия, в ноябре 2018 года пожаловались Общественной наблюдательной комиссии на пытки. Молодые люди заявили, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов, фиксируя на видео, заставили прочитать присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Двое других подозреваемых, 17-летние подростки, были помещены в колонию для несовершеннолетних. 23 мая правозащитники сообщили, что все четверо обвиняемых отказались от своих показаний, сославшись на самооговор под пытками.

23 октября 2018 года Следком отчитался о задержании четверых жителей Буйнакского района, в том числе двоих подростков, по подозрению в незаконном обороте оружия. По версии следствия, их задержали "на участке горно-лесистой местности". При этом родственники заявили об исчезновении молодых людей как минимум за четыре дня до сообщения СКР. По их словам, правоохранители в течение нескольких дней отрицали, что юноши задержаны.

Факт пыток молодых людей после задержания зафиксирован не был, хотя арестованные настаивают, что их пытали, сообщил адвокат обвиняемых Арсен Шабанов корреспонденту «Кавказского узла».

«Когда я только пришел к ним, заметных следов пыток не было, другой адвокат тоже их не видел. Я попросил ребят поднять майки и посмотрел, нет ли следов пыток на теле - следов не было. То есть фото следов или других фактов, внешних, видимых доказательств пыток нет. Единственное, у Рамазана Закарьяева на носу было что-то, но он тогда сказал, что ходил по лесу, зацепился за ветки и поцарапался. То есть у нас нет медицинской документации о пытках», - сказал Шабанов.

Молодые люди находятся под стражей с середины октября, им предъявлено обвинение в создании незаконного вооруженного формирования и незаконном обороте оружия. «У обвинения есть видеозапись, на котором, как говорит следствие, ребята дают присягу ИГ*. Но арестованные говорят, что их заставили записать это видео силовики, которые их похитили», - сообщил Шабанов.

Как считает следствие, обвиняемые планировали выехать на Украину, чтобы обучиться там военному делу и управлению дронами, а затем применить полученные знания при организации терактов в Дагестане. «Это их первые показания, согласно которым у них были планы ехать на Украину для подготовки. Согласно материалам следствия, они между собой также говорили о планах уехать в Сирию. В обвинении также указывается, что они общались с боевиками по имени Назир и Магомед», - добавил Арсен Шабанов.

После ареста молодые люди не обращались с жалобами в Общественную наблюдательную комиссию, сообщил член ОНК Дагестана Магомед Гаджиев. «Они писали жалобу на пытки, когда их только задержали, это было в прошлом году. Тогда мы с ними встретились, выслушали, помогли, чем смогли, а после этого никаких жалоб от них мы не получали», - сказал Гаджиев корреспонденту «Кавказского узла».

Член ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев подтвердил, что арестованные молодые люди не жаловались на условия содержания. «В апреле этого года я был в СИЗО в Махачкале и увидел одного из этих ребят. Мы с ним коротко поговорили, у него не было никаких жалоб. Жалобы на пытки были после задержания, тогда мы направили обращения в прокуратуру и Совет по правам человека при президенте РФ, но реакции никакой не было», - рассказал «Кавказскому узлу» Хадулаев.

Мать Рамазана Закарьяева Заира утверждает, что сын никогда прежде не имел проблемы с законом. Она уверена, что Рамазан не имеет отношения к боевикам и оговорил себя под пытками.

«Его знают как мальчика, который и муху не обидит. В школе есть характеристики, все они положительные: ни разу он не дрался, не попадал в конфликтные ситуации. Он учился в сельскохозяйственном училище в Буйнакске, в этом году должен был закончить обучение. Учился хорошо, хотел получить права, чтобы устроиться на работу и помогать мне - видел, что я одна ращу его и его младшую сестру, что мне тяжело. Я бы сама требовала его наказать, если бы он был виновен, но у нас ради статистики похищают молодых парней и делают из них боевиков», - сказала Заира корреспонденту «Кавказского узла».

С момента ареста Рамазана матери удалось увидеть его только дважды. «19 декабря 2018 года было первое свидание, а потом в течение пяти месяцев на разрешали. Второе дали наконец 7 мая, на 25 минут. Жалобы может и есть, но он же понимает, что ему потом хуже будет, если будет жаловаться», - добавила она.

Мать арестованного Самата Татарханова Зумрут разделяет мнение, что силовики фабрикуют дела о терроризме на невиновных молодых людей.

«Задерживают молодых людей, пытают, заставляют признаваться в страшных преступлениях. Мы с сыном в дружеских отношениях, он рассказывал мне все, даже детали отношений с девушкой. Дело сфабриковано», - заявила «Кавказскому узлу» Зумрут.

По словам матери, Самат учился в сельскохозяйственном колледже и подрабатывал, чтобы не быть обузой для родителей. «Он был верующим, делал пять намазов, но не был фанатиком. Он адекватный, он хотел в армию пойти. Разве может человек с экстремистскими взглядами пойти в армию? Он хотел стать военным, как отец, но его судьбу уже сломали», - посетовала женщина.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.