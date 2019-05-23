Самат Татарханов и Рамазан Закарьяев. Фото: Пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org/

23 мая 2019, 14:27

Обвиненные в причастности к ИГ* буйнакцы отказались от показаний

Следователь убедил суд продлить на месяц арест четырех молодых людей из Буйнакска, обвиняемых в причастности к боевикам. Задержанные отказались от признаний, полученных под пытками, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", жители Буйнакска Самат Татарханов и Даниял Загиров, арестованные по обвинению в хранении оружия, в ноябре 2018 года заявили Общественной наблюдательной комиссии, что после задержания их пытали током, а также вывезли в лес и под дулами автоматов, фиксируя на видео, заставили прочитать присягу лидеру запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Двое других подозреваемых, 17-летние подростки, были помещены в колонию для несовершеннолетних.

23 октября 2018 года Следком отчитался о задержании четверых жителей Буйнакского района, в том числе двоих подростков, по подозрению в незаконном обороте оружия. По версии следствия, их задержали "на участке горно-лесистой местности". При этом родственники заявили об исчезновении молодых людей как минимум за четыре дня до сообщения СКР. По их словам, правоохранители в течение нескольких дней отрицали, что юноши задержаны.

20 мая Советский райсуд Махачкалы продлил на месяц арест жителей Буйнакска Самата Татарханова и Данияла Загирова, родившихся в 1999 году, а также 18-летних Рамазана Закарьяева и Али Рамазанова, сообщила пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал".

Они обвиняются в хранении оружия и создании незаконного вооруженного формирования, при этом трое из обвиняемых, за исключением Рамазанова, сообщили, что дали признательные показания под пытками, после чего их матери обратились с заявлением в Правозащитный центр, говорится в сообщении, размещенном 22 мая на сайте "Мемориала".

Татарханов, Загиров и Закарьяев отказались от признательных показаний, данных, по их версии, под пытками. "Али Рамазанов тоже отказался. При этом его адвокат сообщил нам, что его подзащитного не пытали, а только сильно запугали", - говорится в пресс-релизе Правозащитного центра. 

По данным правозащитников, Закарьяев перед камерой произнес текст присяги, который его заставили выучить по пути в лес. "Силовики угрожали убить всех четверых, если они отступят от сценария", - заявил "Мемориал".

Суд в Махачкале продлил арест обвиняемых до 21 июня, сообщил 20 мая "Черновик". По данным издания, следователь мотивировал ходатайство тем, что готовится процедура проведения полиграфа, а также ожидается результат служебной проверки по заявлению обвиняемых о пытках. Кроме того, следователь заявил, что молодые люди могут скрыться и оказать давление на свидетелей.

Суд согласился с доводами следствия, хотя защита указала на отсутствие в деле доказательств того, что молодые люди могут скрыться, сообщило издание.

Комментариев от адвокатов арестованных относительно решения суда пока не поступало.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Офицер полиции задержан после избиения жителя Буйнакска", "Житель Дагестана пожаловался в ЕСПЧ на пытки", "ЕСПЧ принял жалобу жителя Дагестана на пытки и приговор".

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