Центр Махачкалы обесточен из-за пожара на подстанции

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Более 85 тысяч жителей центра Махачкалы остались без света после пожара на подстанции "Новая". Власти пообещали сегодня завершить восстановительные работы.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале свет может отсутствовать от нескольких часов до нескольких суток, заявили местные жители 25 июля. При этом энергетики ссылаются на аномальную жару.

Жители Махачкалы регулярно жалуются на проблемы с электричеством и водоснабжением. 13 июля она высказали возмущение в связи с длительным отсутствием водоснабжения в их домах: люди вынуждены покупать бутилированную воду, а обращения к властям не дали результата. Чиновники объяснили перерыв в подаче воды ремонтными работами.

Без света остались центральные улицы Махачкалы - район Джума-мечети, улицы Аскерханова, Ярагского, Ирчи Казака, Имама Шамиля, Нахимова и другие. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут завершены в течение дня, сообщила сегодня мэрия Махачкалы, объяснив отключение "технологическим нарушением на подстанции "Новая"".

Министерство энергетики и тарифов Дагестан сообщило, что порядка 86,5 тыс. человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания кабелей на подстанции, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередач.

Видео возгорания на подстанции опубликовал "Черновик".

В течение первых часов энергетикам удалось восстановить электроснабжение более половины ранее обесточенных потребителей, проводится замена поврежденных кабелей, отчиталось "Дагэнерго" в своем Telegram-канале.

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