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Кавказский узел

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16:54, 26 июля 2025

Центр Махачкалы обесточен из-за пожара на подстанции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 85 тысяч жителей центра Махачкалы остались без света после пожара на подстанции "Новая". Власти пообещали сегодня завершить восстановительные работы.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале свет может отсутствовать от нескольких часов до нескольких суток, заявили местные жители 25 июля. При этом энергетики ссылаются на аномальную жару.

Жители Махачкалы регулярно жалуются на проблемы с электричеством и водоснабжением. 13 июля она высказали возмущение в связи с длительным отсутствием водоснабжения в их домах: люди вынуждены покупать бутилированную воду, а обращения к властям не дали результата. Чиновники объяснили перерыв в подаче воды ремонтными работами.

Без света остались  центральные улицы Махачкалы - район Джума-мечети, улицы Аскерханова, Ярагского, Ирчи Казака, Имама Шамиля, Нахимова и другие. Аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут завершены в течение дня, сообщила сегодня мэрия Махачкалы, объяснив отключение "технологическим нарушением на подстанции "Новая"".

Министерство энергетики и тарифов Дагестан сообщило, что порядка 86,5 тыс. человек остались без электричества в центральной части Махачкалы из-за возгорания кабелей на подстанции, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередач.

Видео возгорания на подстанции опубликовал "Черновик".

В течение первых часов энергетикам удалось восстановить электроснабжение более половины ранее обесточенных потребителей, проводится замена поврежденных кабелей, отчиталось "Дагэнерго" в своем Telegram-канале.

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Автор: "Кавказский узел"

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