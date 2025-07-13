Длительное отсутствие водоснабжения возмутило жителей Махачкалы

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Водоснабжение домов жителей Махачкалы отсутствует уже несколько дней, люди вынуждены покупать бутилированную воду, а обращения к властям не дали результата. Чиновники объяснили перерыв в подаче воды ремонтными работами.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2024 года жители Махачкалы пожаловались на длительные перебои с подачей воды и потребовали от городских властей устранить проблемы.

В октябре 2023 года жители посёлка Богатыревка, входящего в состав Кировского района Махачкалы, записали видеообращение к Путину с жалобой на то, что годами лишены доступа к нормальной питьевой воде. Они сообщили, что вынуждены покупать питьевую воду или пользоваться технической водой из скважин, а местные власти не решают проблему.

Жительница Махачкалы, представившаяся Натальей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в доме ее сестры в течение двух дней нет воды. "У неё нет воды, ни горячей, ни холодной. Это улица дважды героя Ахмедхана Султана. Читаю рекомендации, обливайтесь почаще, пейте побольше воды - которой нет", - сказала она. Женщина добавила, что неоднократно звонила на «горячую линию» главы Дагестана, но ни разу никто не взял трубку.

11 июля МЧС Дагестана сообщило в своем телеграм-канале, что с 12 по 14 июля ожидается сильная жара с температурой воздуха от 40 до 43 градусов. "Рекомендуем соблюдать правила безопасного пребывания на открытом солнце, освежайте и увлажняйте воздух в помещении, чтобы избежать теплового удара. Употреблять больше жидкости", - говорится в публикации.

Ни помыться, ни еду приготовить

Другие жители Махачкалы подтвердили сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что в некоторых частях города воды нет третий день. «Живу на проспекте Ахметхана Султана, 16, нет совсем воды. Водовозов тоже нет. На улице жара около 40 градусов, ни помыться, ни еду приготовить», - рассказала Аминат.

"В поселке Новый Кяхулай третьи сутки нет воды, в ближайших магазинах бутилированная вода закончилась. У нас трое детей, как нам быть? На обращения в мэрию никто не реагирует", - рассказал Заур.

Никто не предупреждал об отключении, чтобы сделали запас воды

"На проспекте Гамидова третий день нет воды. Никто не предупреждал об отключении, чтобы сделали запас воды", - сообщил Рустам. "Третьи сутки нет воды на улице Зои Космодемьянской, люди возмущены, от властей никакой реакции нет", - пожаловалась Мария.

Власти объяснили прекращение подачи воды ремонтными работами

11 июля Единый оператор Дагестана в сфере водоснабжения сообщил в своем телеграм-канале, что в связи с аварийной ситуацией на объекте КОР (канал имени Октябрьской революции), подача воды в Махачкалу "значительно ограничена". "В большей части города наблюдается полное отсутствие водоснабжения… Вода не поступает в водохранилища, обеспечивающие город", - сообщило ведомство.

12 июля в 14.32 мск Единый оператор проинформировал, что аварийно-восстановительные работы на КОРе завершились в 00:00. "По предварительным оценкам, водоснабжение в большей части города нормализуется до 15:00 сегодняшнего дня", - сообщил оператор. По состоянию на 11.45 мск 13 июля, новые публикации в телеграм-канале не появились.

Правительство Дагестана 12 июля отчиталось в своем телеграм-канале об обсуждении ремонтных работ в КОР. По словам первого замдиректора "Дагмелиоводхоза" Бигиша Чаниева, вода поступила до Хушетских очистных сооружений, но водозабор временно не производится из-за повышенной мутности воды, что "является нормальной реакцией системы после длительного перерыва в подаче".

"Некоторые поселки начали получать. Но мы все-таки ждем времени, чтобы немного дать отстояться в воде. Проводим гиперхлорирование, население будет получать воду примерно после 15:00 часов", - приводятся в публикации слова и.о. гендиректора Единого оператора РД в сфере водоснабжения и водоотведения Светланы Багровой.

Как пояснила Светлана Багрова, водовозы при содействии администрации Махачкалы работают не только по социальным учреждениям, но и для жителей. «В Редукторном поселке выставлен водовоз, а также по пр. Имама Шамиля», - сказала она.

Канал имени Октябрьской революции был построен в 1923 году. Он берет начало из реки Сулак возле Кизилюрта и заканчивается в Избербаше, проходя по территории Кизилюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского районов и Махачкалы. Протяженность канала составляет около 140 километров. КОР – основной источник водоснабжения Махачкалы и Каспийска, хотя создавался для мелиорации сельскохозяйственных земель, и туда поступают стоки канализации и ливневки.