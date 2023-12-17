Жители махачкалинского поселка пожаловались Путину на отсутствие воды

17 декабря 2023, 18:00

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Из-за отсутствия водопровода жители поселка Богатыревка вынуждены покупать питьевую воду или пользоваться технической водой из скважин, а местные власти не решают проблему, пожаловались авторы обращения к Путину. Проект водоснабжения поселка проходит стадию госэкспертизы, сообщили в мэрии Махачкалы.

Жители посёлка Богатыревка, входящего в состав Кировского района Махачкалы, записали видеообращение к Владимиру Путину с жалобой на то, что годами лишены доступа к нормальной питьевой воде. Видеообращение опубликовано 13 декабря в телеграм-канале издания «Черновик». В ролике видны около 20 мужчин разного возраста, обращение от имени собравшихся озвучивает один из них.

"Хотели бы обратиться к вам с просьбой помочь в решении вопроса водоснабжения. У нас достаточно большой населенный пункт, тысяча с лишним хозяйств, и с водой у нас большие проблемы, так как мы получаем очень ограниченное количество воды из двух скважин еще советского времени, или техническая вода. Ни по химическому составу, ни по качеству та вода, которая у нас есть, не соответствует нормам, ее нельзя употреблять. Каждый год санэпидемстанция накладывает запрет на использование этой воды. Но так как у нас другой альтернативы нет, мы вынуждены эту воду употреблять", - говорит мужчина на видео.

От городских властей жители "слышат бесконечные обещания", говорится в видеообращении. "Никаких действий не видим, поэтому очень надеемся, что вы посодействуете в решении этого вопроса", - указали авторы обращения к Путину.

Воду для технических целей жители набирают из уличного крана, куда она поступает из артезианской скважины, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Динара. "Пить ее нельзя, для приготовления еды используем покупную воду или берем из водовозок, которые иногда приезжают в поселок. Но ее приходится кипятить", - рассказала женщина.

На проблему пожаловался и местный житель Гаджимурад. "Если сами или знакомые едут в Махачкалу 1 , просим набрать и привезти воду. Куда только ни обращались с просьбой помочь в решении проблемы, до сих пор никаких мер не принято", - сказал Гаджимурад корреспонденту "Кавказского узла".

Содержание мышьяка в воде этих двух скважин превышает в 16 раз допустимое количество, после жалоб управление Роспотребнадзора через суд обязало власти обеспечить жителей поселка качественной питьевой водой, но это решение суда не исполнено, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Магомед Гитингаджиев.

"Остается нерешенным вопрос обеспечения населения Богатыревки централизованным водоснабжением. Подземные источники водоснабжения не отвечают гигиеническим требованиям, санитарно-химическим показателям (мышьяк, аммиак), органолептическим показателям (привкус, цветность) и микробиологическим показателям. По итогам обсуждения представления прокуратуры Махачкалы готовится соответствующее решение администрации Махачкалы", - сообщило 19 июня 2018 года на своем сайте управление Роспотребнадзора по Дагестану.

Несколько раз в неделю «Махачкалаводоканал» привозит в поселок воду, но она «сомнительного качества», отметил Гитингаджиев. "В основном те, у кого машины, сами набирают воду в городе и в соседних поселках. Но есть те, кто до сих пор пьет грязную воду со скважины. Возле нас есть ответвление от канала Октябрьской революции, там поливная вода, оттуда берут и пьют от безысходности", - рассказал он.

По его словам, жители не раз жаловались в администрацию города, но оттуда пересылали письма в правительство республики, которое ссылалось на отсутствие средств. "Я лично был на приеме у председателя правительства республики.Туда меня позвали оттого, что я на имя Путина написал обращение. Ничего нового не сказали, типа не нервничайте, потерпите", - рассказал мужчина.

30 ноября в телеграм-канале правительства Дагестана опубликовано сообщение о личном приеме граждан у премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова в общественной приемной Путина в Махачкале. "Обращение заявителя Магомеда Гитингаджиева касалось проблем с водоснабжением в поселке Богатырёвка Кировского района Махачкалы. На объект потребуется не менее 106 млн рублей, на данный момент источник финансирования утвержден не был. В этой связи Абдулмуслимов поручил ко второму чтению бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов в парламенте республики внести корректировки и учесть финансирование данного объекта", - сказано в публикации.

Магомед Гитингаджиев добавил, что в поселке есть фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), школа и детсад. "Но в ФАПе нет врача, только фельдшер и медсестра. К врачу надо ехать в поселок Шамхал, до которого около 7 километров, или в Махачкалу – 25 километров. В поселке работа есть только у бюджетников, организации которых есть в Богатыревке, остальные ездят в Махачкалу", - рассказал он.

Проект водоснабжения Богатыревки выполнен и "находится на государственной экспертизе", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Махачкалы. Сроки окончания экспертизы в мэрии не уточнили.

Согласно Федеральному закону о водоснабжении и водоотведении, за организацию водоснабжения населенных пунктов отвечают местные администрации, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Рустам Ахмедов.

"Какой по качеству должна быть питьевая вода, описывается в ГОСТ и правилах СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению». В случае неисполнения властями своих обязательств, нужно подавать жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор, в правоохранительные органы", - сказал юрист.

Напомним, 13 декабря также были опубликованы два видеообращения жителей села Герхмахи Акушинского района. В одном ролике группа сельчан обратилась к Владимиру Путину с просьбой о решении проблем с газоснабжением и с электроснабжением. Во втором ролике с аналогичной просьбой обратился к главе Дагестана Сергею Меликову боец из Герхмахи, принимающий участие в военной операции на Украине.

В селе Герхмахи регулярно происходят перебои энергоснабжения, нет детсада, а школа и фельдшерский пункт нуждаются в ремонте, объяснили местные жители попытку привлечь внимание властей к проблемам села.

15 декабря было также опубликовано видеообращение жителей села Цумилюх Тляратинского района к Путину. Авторы обращения попросили у президента помощи в решении проблем с плохими дорогами, аварийной школой и отсутствием газа в их домах.

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