Дагестанские сельчане пожаловались Путину на проблему с инфраструктурой

16 декабря 2023, 11:14

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Переселенцы из села Цумилюх в Тляратинском районе, проживающие на отгонных землях Бабаюртовского района, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его о содействии в решении проблемы с плохими дорогами, аварийной школой и газификации их населенного пункта.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря президент России Владимир Путин провел в совмещенном формате прямую линию и пресс-конференцию. Жители различных регионов, в том числе Дагестана, отправляли ему вопросы. Собирать вопросы начали 1 декабря, к 12 декабря их общее число превысило миллион. В частности, к Путину 14 декабря обратились жители дагестанского села Герхмахи. Они пожаловались на проблему с газом и светом.

Видеообращение жителей села Цумилюх Тляратинского района к президенту России Владимиру Путину было опубликовано 15 декабря в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах показаны несколько десятков человек, некоторые из них держат в руках флаги России Дагестана.

"Уважаемый Владимир Владимирович! К вам обращаются жители села Цумилюх Тляратинского района, Республики Дагестан, проживающие в зоне отгонного животноводства в Бабаюртовском районе с 1956 года. Проживает в селе около тысячи человек", – зачитала с бумаги текст обращения девочка-подросток.

В селе проблема с инфраструктурой – плохие дороги по которым в непогоду не могут проехать машины, перебои с электроснабжением, сказала она. "Трансформаторы, столбы и провода покупали сами жители села", – зачитала подросток текст обращения.

Также в селе проблема со школой, ученики вынуждены учиться в одноэтажном бараке, 1956 года постройки. "Мы лишены конституционных прав, права регистрации по месту жительства, газификации и иных социальных прав. Отсутствует газификация, хотя по всему селу проходит газовая магистраль", – отметили сельчане в обращении.

"Куда бы ни обращались по всем наболевшим вопросам, ссылаются на отсутствие статуса села. <…> Убедительная просьба обратить внимание на нашу просьбу и решить нашу проблему", – отметила жительница Цумилюха.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 183 тысяч пользователей, на 11.00 мск 16 декабря набрал 134 отметки с реакцией пользователей и 82 комментария. Часть их авторов напомнили, что по закону на землях отгонного животноводства объекты инфраструктуры не предусмотрены. Другая часть поддержала обращение сельчан.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с Путиным 28 июня в Дербенте назвал инфраструктуру главной проблемой республики.

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