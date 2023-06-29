Инфраструктура Дагестана названа главной проблемой во время визита Путина

29 июня 2023, 10:44

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Глава Дагестана Меликов во время встречи с Путиным главной проблемой республики назвал развитие инфраструктуры, а также поднял вопрос о создании большого центра детского отдыха. Сам Путин напомнил о данных ранее советах «заняться родиной» Керимову.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июня источники рассказали, что на улицах Дербента появилась военная техника и множество полицейских машин. Они связали эти меры с визитом президента России Владимира Путина в город.

Президент России Владимир Путин 28 июня во время визита в Дербент. Во время встречи с ним глава Дагестана Сергей Меликов назвал инфраструктуру единственной проблемой региона. "Единственная проблема – это инфраструктура, и если мы будем продолжать работу по её созданию, то у нас появится и мясоперерабатывающее предприятие, и другие", – процитировал 28 июня Меликова ТАСС.

"Я уже поднимал вопрос строительства на побережье Каспийского моря Всероссийского детского центра по аналогии [таких лагерей, как] "Смена", "Орленок", "Океан" и "Артек". <…> Создание детского центра предлагается на 1 125 детей пока, и вполне возможно эту зону в последующем расширять, сегодня мы наблюдали, места там предостаточно. <…> Хотелось бы попросить по итогам выполненных работ по планировке территории и определению параметров Всероссийского детского центра дать поручение Министерству просвещения России заложить в проект бюджета на 2024 год средства на разработку проектно-сметной документации центра", – сказал Меликов.

Путин посетил парк, где в 2022 году был открыт фонтан. Сооружение было построено при финансовой поддержке сенатора Сулеймана Керимова. Путин отметил, ранее дал совет ему сделать полезное для родины.

"Он делает это с удовольствием. Я помню наш разговор несколько лет назад, когда Сулейман подошел <...> я говорю: родиной займись <...> от души", – процитировало 28 июня РБК президента России.

Напомним, Владимир Путин посещал Дагестан в 2019 году. Тогда президент посетил Ботлих, пообещал развивать инфраструктуру горных селений и обсудить с Минфином подрядчика для модернизации очистных сооружений в Махачкале. Занимавший должность главы республики Владимир Васильев заверил Путина, что продолжит борьбу с коррупцией.

Перед своим визитом в Дагестан в 2019 году президент сменил в республике глав прокуратуры и Следкома.

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