Источники сообщили об усилении мер безопасности в Дербенте

28 июня 2023, 13:10

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На улицах Дербента появилась военная техника и множество полицейских машин, сообщили дагестанские телеграм-каналы, связав эти меры с визитом Владимира Путина в город. Пресс-секретарь президента не подтвердил и не опроверг информацию о поездке Путина.

Видео с проездом военной техники по городской дороге опубликовано сегодня в телеграм-канале "ЧП Дагестан". "Панцирь С-1 на улицах Дербента. Город готовится к приезду В.Путина", - говорится в аннотации к видео.

Издание "Черновик" в своем телеграм-канале опубликовало видео, присланное читателем. На кадрах виден кортеж из легковых машин, микроавтобусов и полицейских автомобилей с включенными проблесковыми маячками. "Колонна с правительственными "Аурусами" едет в сторону Дербента", - говорится в публикации.

Несколько фотографий военной техники и множества полицейских машин на улице опубликовал сегодня телеграм-канал "ЧП Кавказ". "Дербент в ожидании гостей", - говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите Владимира Путина в Дагестан, не подтвердил и не опроверг эти сведения. "Пока мне нечего сообщить. Следите за нашей информацией", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

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