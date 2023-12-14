Герхмахинцы пожаловались Путину на проблему с газом и светом

14 декабря 2023, 14:17

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В селе Герхмахи Акушинского района проблема с газоснабжением и с электроснабжением, заявили местные жители в видеообращении к президенту России Владимиру Путину. С аналогичной жалобой и просьбой о решении проблем села к главе Дагестана Сергею Меликову обратился житель Герхмахи, принимающий участие в спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблемы с водоснабжением и подачей света. Так, 13 декабря жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов.

Вечером 13 декабря в телеграм-канале "Нетипичная Махачкала | Дагестан" были опубликованы два видеообращения жителей села Герхмахи Акушинского района. На одном ролике группа сельчан обратилась с просьбой о решении проблем села к президенту России Владимиру Путину. На втором ролике с аналогичной просьбой обратился к главе Дагестана Сергею Меликову принимающий участие в спецоперации на Украине боец из Герхмахи.

В записи видеообращения, приуроченного к проходящей сегодня "прямой линии" с Владимиром Путиным, приняли участие несколько десятков мужчин, на видео они стоят на улице около здания. От имени всех жителей обратился один из сельчан.

"Обращаемся к вам с просьбой о помощи вопросов, в решении которых остро нуждается наше селение", – сказал житель села.

По его словам, в Герхмахи отсутствует газификация, постоянные проблема с подачей электричества – часто отключается свет из-за непогоды. "Зимой в горах всегда холодно, особенно без газа и электричества", – подчеркнул сельчанин.

Линии электропередачи перегружены, из-за чего происходят пожары на трансформаторных станциях, отметил он. "Уважаемый Владимир Владимирович! Просим вашего содействия в решении вышеперечисленных вопросов", – сказал житель Герхмахи.

На втором ролике показаны четверо мужчин. Трое из них держат в руках оружие, им на вид около 35-45 лет. На камеру говорит четвертый мужчина, которому на вид около 60 лет. "Наш брат, действующий боец [неразборчиво] Руслан хочет обратиться к Сергею Меликову, правительству Республики Дагестан. К сожалению, он стесняется, я буду за него говорить", – сказал пожилой мужчина.

"Он выходец Акушинского района, селение Герхмахи. Хотя я тоже выходец из этого района, селение Геба. Вот у них годами накопились большие проблемы в селении. Во-первых, нет газа, во-вторых нет асфальта в селении, нету медпункта, нету трансформаторов. Несколько лет назад начали строить спортзал и не завершили из-за отсутствия средств. Огромная просьба, Сергей Алимович, правительство Республики Дагестан, помочь их сельчанам, помочь их селу", – сказал мужчина на видео.

Владимир Путин сегодня с 12.00 мск подводит итоги года в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. Собирать вопросы начали 1 декабря, к 12 декабря их общее число превысило миллион, отметил сегодня "Интерфакс".

Пост с видеообращениями жителей Герхмахи в телеграм-канале "Нетипичная Махачкала | Дагестан", на который подписаны более 129 тысяч пользователей, на 13.45 мск 14 декабря набрал 148 отметок с реакцией пользователей и 202 комментария.

"В Дагестане разве есть место, где нет проблем, подобных этим?" – задался вопросом Abubakar Abubakarov.

"В Рутульском районе точно такие же проблемы. Отсутствуют асфальт, газ – ужас, что происходит зимой", – заявил Малик.

"В Махачкале такие же проблемы, кроме газа, и то не могут решить проблему! А вы хотите, чтобы там решили", – написала Мадина.

"Мне интересно, куда уходят все финансы, которые выделяют Дагестану. Что-то же должны сделать хоть", – отметила Макка Абултураева.

Напомним, 28 июня Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним глава Дагестана Сергей Меликов назвал инфраструктуру единственной проблемой региона.

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