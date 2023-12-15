Жители Герхмахи объяснили причины обращения к Путину

15 декабря 2023, 13:12

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В дагестанском селе Герхмахи регулярно происходят перебои энергоснабжения, нет детсада, а школа и фельдшерский пункт нуждаются в ремонте, объяснили местные жители очередную попытку привлечь внимание властей к проблемам села.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря были опубликованы два видеообращения жителей села Герхмахи Акушинского района. В одном ролике группа сельчан обратилась к Владимиру Путину с просьбой о решении проблем с газоснабжением и с электроснабжением. Во втором ролике с аналогичной просьбой обратился к главе Дагестана Сергею Меликову боец из Герхмахи, принимающий участие в военной операции на Украине.

Это уже не первое обращение сельчан к президенту России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Герхмахи Магомед. "Писали обращения и ранее несколько раз, но не доходили, наверное: ответов не было. В некоторых районах начальство пробивное и всё для своих сел стараются делать, а у нас «на авось»: будет - хорошо, нет – переживем", - рассказал мужчина, добавив, что в селе живут около 2000 человек.

Первоочередная проблема в селе – это перебои с энергоснабжением, рассказал житель села. "При любых погодных условиях у нас обрыв [линии] света или возгорание трансформатора. Кроме того, дороги внутри села в ужасном состоянии. Газа в селе нет, сколько живу, говорили, проведут газ, но когда это будет, никто не знает", - посетовал Магомед.

Он рассказал, что сельчане отапливают дома дровами и кизяком (высушенным коровьим навозом с примесью соломы, который используется как топливо), за сезон приходится покупать до двух машин дров.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе находится в «ужасающем» состоянии, добавила жительница села Аминат. "ФАП в аварийном состоянии, построили одни голые стены, нет ремонта, отопления. Ближайшая больница находится в райцентре, в селе Акуша. До нее около 24 километров, ехать около 45 минут. Скорая помощь в случае необходимости в село приезжает, но ждать долго", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В селе, по ее словам, есть и другие социальные проблемы: в частности, отсутствие детского сада, в то время как в Герхмахи живут около 250 детей дошкольного возраста.

Школа в селе есть, но она давно нуждается в капитальном ремонте, отметила Аминат. Несколько лет назад в селе построили спортзал, но его так и не открыли, так как в нем есть недоделки и отсутствует отопление.

"Наши сельчане живут в Ростовской области, в Ставропольском крае, в Калмыкии, так как работы в селе нет. Нет земли, чтобы выращивать крупный рогатый скот, огороды пришли в упадок, молодежь уезжает на заработки из села в города", - сказала Аминат.

Строительство ФАПов в селах регулируется положением Минздрава РФ «Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в части организации помощи сельским жителям». Согласно положению, в населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек фельдшерско-акушерские пункты организуются вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов.

Число сотрудников ФАП, по его словам, зависит от разных факторов, в том числе от уровня заболеваемости, состава населения и других показателей. "Учитывая, что ФАП в данном селе уже построен, значит, он там положен по нормативам. Что касается его ненадлежащего состояния, то надо жаловаться в прокуратуру, Минздрав республики", - сказал юрист.

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