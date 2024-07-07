Махачкалинцы потребовали от властей наладить подачу воды и света

07 июля 2024, 15:55

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Длительные перебои с подачей воды и электричества продолжаются в Махачкале вопреки обещаниям чиновников решить эти вопросы, заявили горожане в комментариях к публикации мэра и потребовали устранить проблемы.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 июня несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске, вышли на акцию протеста в Махачкале. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

Жители Махачкалы регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. В частности, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов 5 июля сообщил в своем телеграм-канале, что суд вернул в собственность города земельный участок на улице Ушакова, находящийся в общественном пользовании, но оформленный незаконно.

По состоянию на 15.50 мск 7 июля, под публикацией размещено 173 комментария, но лишь несколько пользователей прокомментировали это сообщение мэра. "Хорошие новости! Надо всю территорию вокруг Ушакова забрать у захватчиков! И проследить, чтобы такого беспредела впредь не было!" – написала, в частности, Jamilya. "Надо все участки проверить и вернуть городу", - высказала мнение Волчица.

Остальные пользователи потребовали от главы города решить другие проблемы горожан. Авторы большинства комментариев указали на проблемы с длительными перебоями подачи воды и электричества.

Терпения уже не осталось, здесь когда-нибудь будет порядок?

"Уважаемый мэр города, разве это законно сидеть без воды без предупреждения второй день", - написал, в частности, 5 июля Dery. "С октября месяца прошлого года Аметхана Султана сидели без света с утра до вечера, чтоб летом было минимум отключений, после вчерашнего отключения в ночь до 11 утра сидели без света, это в такую жару, снова в 17:00 отключили свет, что за беспредел в этом городе, а потом просят проявить терпение, терпели с осени, терпения уже не осталось, здесь когда-нибудь будет порядок?" – возмутилась поздно вечером 5 июля Abidatka Gadjieva.

"Сколько еще эти издевательства со светом будут продолжаться? Сколько еще будет это часовое отключение! Недавно писали, что меняли мощные трансформаторы! Где свет, дайте свет! [Улица] Насрутдинова! С работы приезжаешь домой, чтобы отдохнуть, а не сидеть без света! Для чего этот чат создан, если ничего не меняется, а только хуже и хуже!" – написал 113.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке. 26 августа 2023 года жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

"Покажи характер, пусть люди видят, что ты работаешь во благо города", - призвал мэра Муслим Гасан-Гусейнов. "Обращение к тем чиновникам, которые два года подряд приезжали на Редукторный [поселок], когда перекрывали люди дорогу из-за отключения электричества. И два года вы обещали, что в этом году все наладится и в следующем году уже не будет такого. И вот опять все заново, те же отключения. Вам не стыдно? Вы своим словам когда будете хозяевами? Если нет у вас сил и полномочий это устранить, напишите заявление и сидите дома. Позор вам всем… Нам плевать на ваши все отмазки. Почки свои продайте и устраните все проблемы", - эмоционально написал Гусеин 1777.

"Когда этот бардак закончится со светом, 4-й час без света сидим, что за безобразие", - написала 6 июля Фатима. "Уважаемый Юсуп Умавов, это что за издевательство, то свет отключают сутками, то воду, когда все это закончится? Если не справляетесь с обязанностями, освободите пост", - добавил этот же пользователь в другом комментарии.

Год прошел, а воз и ныне там

"Кошмар и позор это! Редукторный, прошлый год отключали свет. Говорили о замене трансформаторов! И что? Да ничего! Год прошел, а воз и ныне там", - возмутился Абдулэсен. "Администрация города, в отставку! Вы не справляетесь со своими обязанностями", - призвала Дина.

"На Перова нет воды, третьи сутки пошли, в такую жару мы без воды из-за отсутствия света на насосных, когда будет свет на насосных?" – написал Z Z. "Помогите нам с водой. На улице Айвазовского, Перова и пересекающих улицах нет воды. Вторые сутки пошли, как нет воды. Что за город такой, в такую жару людей оставляют без воды? Крик души, куда нам обратиться Что нам делать?" – написал 6 июля 98472.

"Уважаемые чиновники! До каких пор мы должны терпеть издевательское отношение по отношению к жителям по адресу ул. Хаджи Булача 14б, 14а, 14в. Именно в этих домах постоянно отключают свет. А дом у нас на электричестве, значит, нет ни воды, ни света, ни еды (газа нет). Почему мы должны в 42-градусный жаркий день сидеть и наблюдать, как мучаются старшие от жары и дети от голода дома. Необходимо своевременно производить все ремонтные работы касаемо электричества, зная, что эти дома без газа. Дайте людям свет!" – потребовал ЯЯЯ.

"Почему на улице Габитова нет воды 4-й день, а сегодня еще нет и света? Жара стоит на улице, у нас маленькие дети, почему проблемы коммунального характера не решаются?" – написала 6 июля Zaya Zaya. "Почему на Редукторном одновременно отключили воду и свет в такую жару? На улице жара 33 градуса, а в домах нет ни воды, ни света!" – возмутился 6 июля Five.

Представители властей города в ответ на некоторые комментарии предложили недовольным жителям обращаться в «Россети» и «Махачкалинский горводоканал».

Напомним, махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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