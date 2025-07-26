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01:51, 26 июля 2025

Длительные отключения электроэнергии возмутили жителей Махачкалы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Махачкале свет может отсутствовать от нескольких часов до нескольких суток, заявили местные жители. При этом энергетики ссылаются на аномальную жару.

Как писал "Кавказский узел", жители Махачкалы регулярно жалуются на проблемы с электричеством и водоснабжением. 13 июля она высказали возмущение в связи с длительным отсутствием водоснабжения в их домах: люди вынуждены покупать бутилированную воду, а обращения к властям не дали результата. Чиновники объяснили перерыв в подаче воды ремонтными работами.

Жители Махачкалы пожаловались 25 июля корреспонденту "Кавказского узла" на постоянные отключения электричества, по их словам, света может не быть и несколько часов, и несколько суток.

Без света не работают подающие воду насосы

"Постоянные отключения в Редукторном районе, в частности, на улице Урадинского. Без света не работают подающие воду насосы, нет возможности в такую жару искупаться и приготовить еду", - рассказал Мурад.

"Свет отключают регулярно на улице Юсупова, вышла из строя насосная, поэтому нет воды", - рассказала Хадижат.

Трое суток нет света на улице Героев Дагестана, сообщил Исмаил.

"На улице Заманова целый день не было света. В магазине растаяло мороженое, испортились другие продукты", - рассказал владелец магазина Магомед.

Об отсутствии света и воды рассказали также жители улиц Пржевальского, Зои Космодемьянской, Ирчи Казака, поселка Новый Хушет.

Власти заранее не информировали о предстоящих отключениях, подвоза воды не было. В "Дагэнерго" дозвониться невозможно, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" махачкалинцы.

В филиале "Дагэнерго" введен особый режим работы из-за аномальной жары, проинформировала организация в своем Telegram-канале. "В связи с продолжающимся периодом высоких температур в Дагестане (фактическая температура +37 градусов по Цельсию) в "Дагэнерго" введен особый режим работы, который предполагает полную мобилизацию сил и средств. К устранению технологических нарушений готовы 173 бригады филиала: 678 специалистов и 294 единицы спецтехники", - сказано в публикации.

Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую

Сотрудник "Дагэнерго" на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что одновременно без света в городе иногда остаются десятки тысяч человек. «Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - рассказал представитель компании.

Управление Роспотребнадзора по Дагестану ведет подготовку к подаче коллективного иска к ПАО "Россети Северный Кавказ" "О предоставлении некачественных жилищно-коммунальных услуг (электроэнергии)", сообщило 21 июля ведомство в своем Telegram-канале.

Здесь уточнили, что обращение с коллективным иском возможно при наличии совокупности следующих условий: имеется общий по отношению к каждому члену группы ответчик; нарушены общие для всех либо однородные права и интересы; фактические обстоятельства каждого из случаев нарушения прав также схожи; отсутствие электроэнергии более 24 часов.

Юрист Расул Абдулхаликов написал в своем Telegram-канале, что надеется, что жители Дагестана и иные пострадавшие - от туристов до бизнеса - "завалят ответственных за текущий энергетический коллапс исковыми заявлениями в суды и жалобами в надзорные органы".

Без коллективного действия не будет коллективного результата

"Это не так сложно, как кажется. Можно присоединиться к коллективному исковому заявлению, которое готовит Роспотребнадзор. Можно подавать в индивидуальном порядке. Без коллективного действия не будет коллективного результата", - считает Абдулхаликов.

Блогер Расул Маазов сообщил, что с 2022 года он насчитал не меньше семи новостей про то, что правительство Российской Федерации выделило финансы для Дагестана для нормализации электроснабжения.

"Для этого утверждалась программа по обеспечению устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Республики Дагестан под авторством курирующего вице-премьера. Как нам известно, по этой программе якобы "освоено" уже больше шести миллиардов, и это еще не все средства, которые отправлялись в Дагестан на энергетику. Вопрос, к кому, куда пошли средства и что сделано, объявляется открытым. Складывается ощущение, что кто-то просто выжимает максимум, пока есть возможность", - написал он в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

Простое указание на "аномальную жару" не является достаточным основанием для признания ее форс-мажором (непреодолимой силой), рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Али Алиев.

Жара должна быть действительно аномальной для данной местности и времени года, выходящей за рамки обычных климатических колебаний, которые энергокомпания обязана была прогнозировать и к которым должна быть готова

Он пояснил, что критериями форс-мажора являются чрезвычайность и непредотвратимость, то есть событие должно быть исключительным и непредвиденным. "Жара должна быть действительно аномальной для данной местности и времени года, выходящей за рамки обычных климатических колебаний, которые энергокомпания обязана была прогнозировать и к которым должна быть готова. Важно, что жара должна быть непосредственной и единственной причиной отключений. Если отключения вызваны сочетанием жары и других факторов - изношенностью сетей, недостатком инвестиций в модернизацию, нехваткой персонала, ошибкой в планировании нагрузки, отсутствием резервных мощностей, то форс-мажор признать будет очень сложно", - считает юрист.

В подобных ситуациях люди имеют право на перерасчет платы и даже компенсацию морального вреда, говорит Алиев. Можно ссылаться на нарушение энергокомпаниями требований к качеству коммунальной услуги, указанных в постановлении правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг". За каждый час отклонения от нормативных параметров, включая полное отсутствие напряжения, сверх установленной продолжительности размер платы за расчетный период снижается на 0.15% за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва. Также существуют нормативы допустимой продолжительности перерывов, обычно они составляют 24 часа суммарно за месяц.

"Аномальная жара сама по себе не может освобождать энергетиков от ответственности. Жители имеют право требовать перерасчета платы за недополученную услугу, возмещения ущерба и привлечения виновных к административной ответственности через контролирующие органы - Роспотребнадзор, Госжилинспекцию, прокуратуру", - рассказал юрист.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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