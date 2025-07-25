Власти отреагировали угрозами на призывы к протестной акции в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей пригрозили уголовным преследованием тем, кто откликнется на опубликованный в соцсетях призыв к несанкционированной акции протеста в Махачкале. Имам мечети попросил горожан не реагировать на призыв к митингу.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году в соцсетях также были опубликованы призывы выйти на акцию протеста на улице Малыгина в Махачкале и требовать освобождения задержанных после беспорядков в аэропорту. Имам мечети на улице Малыгина попросил мусульман не участвовать в протестах. Администрация главы Дагестана и Совет безопасности республики пригрозили уголовным преследованием, штрафами и лишением свободы тем, кто откликнется на призывы к участию в несанкционированных акциях.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности, к 18 июля 2025 года суды вынесли 28 приговоров 135 обвиняемым по уголовным делам о беспорядках. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Обращение к жителям Дагестана в связи с призывами к митингу депутат парламента Дагестана Марат Алияров сделал 24 июля в своем телеграм-канале. "Снова стали появляться призывы к участию нашей молодежи в митингах и сомнительных акциях. Всё это очевидно является очередной провокацией антироссийских служб. Никаких масштабных мероприятий, где было бы необходимо массовое участие молодых людей, в ближайшее время в нашей республике не планируется и тем более, таким образом, к участию в молодежных акциях не приглашают", - написал он, призвав "не поддаваться на провокации" и "думать о последствиях".

Днем ранее, 23 июля, с аналогичным обращением выступила член Общественной палаты Дагестана, председатель республиканского Союза женщин Интизар Мамутаева. Она заявила, что авторы призывов "стараются дестабилизировать обстановку в республике и постоянно толкают молодежь к противоправным действиям, за которые предусмотрена уголовная ответственность".

Не участвовать в несанкционированных митингах и акциях

"Поэтому призываем вас: не поддаваться на различные провокации, не участвовать в несанкционированных митингах и акциях. Не нарушать закон, порядок и сохранять спокойствие. Решать все вопросы через диалог и законные процедуры. Избегать любых действий, ведущих к беспорядкам и смуте. Не забывайте то, что несанкционированные митинги и акции нарушают законы нашей страны", - приводятся ее слова в телеграм-канале администрации Южно-Сухокумска.

Миннац Дагестана 21 июля опубликовал видеообращение имама джума-мечети на улице Малыгина Юнуса Исрапилова "к молодым людям в связи с распространяемой информацией с призывом к участию в несанкционированном митинге".

"На днях я слышал выступление одного человека в социальных сетях. Он сказал следующее: «Сегодня мы объявляем о проведении акции в Махачкале, у мечети на улице Малыгина». Он также назвал день проведения акции, но я не буду упоминать его, чтобы не рекламировать это событие, так как, возможно, он этого и ждет", - сказал на видео Исрапилов.

Хочу вас предупредить, что на Малыгина не будет никакой "мирной акции"

По словам имама, несколько месяцев назад этот человек делал аналогичное объявление. "У него это не получилось, потому что люди поняли, что этот человек не совсем здоров. И не стоит обращать внимание на его слова. Хочу вас предупредить, что на Малыгина не будет никакой "мирной акции", о которой говорится в интернете, и мы с вами этого не допустим. Потому что дом Аллаха был построен для поклонения, а не для того, чтобы провокаторы устраивали митинги или так называемые мирные акции", - заявил он.

По данным авторов телеграм-канала "Антипод. Дагестан", в соцсетях был опубликован призыв "ко всем дагестанцам" собраться на акцию протеста 25 июля около мечети в Махачкале.

Анонимный телеграм-канал "Совесть Дагестана" связал призывы с именем Абакара Абакарова.

Абакар Абакаров, политик Илья Пономарев (включен в реестр иностранных агентов) и проповедник Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) заочно обвинены в организации массовых беспорядков в Махачкале. Следствие считает,что именно они опубликовали "недостоверные сведения" о прибытии рейса из Тель-Авива с гражданами Израиля и тем тем самым организовали беспорядки.

Форма призывов довольно хитрая

"Звучат призывы о проведении некой мирной акции [...]. Форма призывов довольно хитрая, так как по задумке [...] провокаторов, верующие всё равно придут в пятницу в мечеть на "джума-намаз", и акцию можно потом объявить состоявшейся", - говорится в публикации.

Согласно календарю, размещенному на сайте ДУМ Дагестана, обеденный намаз 25 июля запланирован на 12.01 мск.

Авторы публикаций и обращений не конкретизировали, где и когда были опубликованы призывы прийти на акцию. По данным председателя ОНК Дагестана Шамиля Хадулаева, призывы были сделаны в том числе от имени родителей осужденных по "аэропортовскому делу".

"Родители парней, осужденных по "аэропортовскому" делу, уже в курсе о распространяемом от их имени призыве в соцсетях на очередную акцию протеста, но не в курсе о тех […], кто к этому призывает", - написал он 22 июля в своем телеграм-канале.

Это неправда. Фейк

Авторы комментариев к сообщению Хадулаева высказали недоверие информации об участии родителей осужденных в анонсе акции. "Это неправда. Фейк. Наоборот, все родители просят, чтоб не распространяли", - написал, в частности, Мага М. "Что, опять «родители в деле»? Хрень какая-то!" - высказался пользователь с ником "Удалённый аккаунт".

"Никак не угомонится. Мы его знать не знаем", - заявила Гуля Рамазанова. Пользователь Ahmad поинтересовался у нее, не имеется ли в виду "Абакаров, который призывал на митинг возле мечети на Малыгина".

"Да. Никак не отстанет от нас, от имени родителей типа выступает. [...] Многие родители вообще не знают, кто он, поэтому могут повестись на его призывы. Но знайте, что родителям аэропортовских ребят не до митингов. Своих проблем хватает. Эти суды, этапы, передачки их и так замучили. В такую жару около 70 ребят на этапах. Элементарно на передачки не хватает финансов и возможностей", - написала в ответ Гуля Рамазанова.

Напомним, многие обвиняемые заявляли, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. При этом некоторые обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей. Так, в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде двух обвиняемых - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева.

Сами Чиргилаев и Гаджиев утверждали, что пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору. Несмотря на это, суд приговорил их к длительным срокам в колонии, апелляционная инстанция оставила приговор в силе.