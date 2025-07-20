Приговор двум осужденным по "аэропортовскому делу" оставлен в силе

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Магомедгаджи Чиргилаеву и Ясину Гаджиеву, которых суд вопреки показаниям свидетелей и подсудимых счел участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Еще один осужденный, 18-летний Шанаваз Эльмурзаев, оговорил себя в суде, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля суд признал Магомедгаджи Чиргилаева, Ясина Гаджиева и еще троих подсудимых участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы и приговорил их к длительным срокам в колонии. Лишь один из пятерых подсудимых признал вину, рассказал адвокат Чиргилаева и Гаджиева Бийсолтан Капаров и анонсировал обжалование приговора.

Обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей: в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. Сами обвиняемые утверждали, что пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Магомедгаджи Чиргилаеву и Ясину Гаджиеву, сообщил 19 июля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бийсолтан Капаров. «Краевой суд оставил приговор в силе», - сказал он.

Адвокат также уточнил, что Шанаваз Эльмурзаев, которому лишь во время процесса в Георгиевском горсуде исполнилось 18 лет, приговорен к семи годам лишения свободы.

Несмотря на то, что он ничего не совершал, он признал себя виновным

По версии защиты, молодой человек оговорил себя, и адвокат собирается обжаловать приговор. «Несмотря на то, что он ничего не совершал, он признал себя виновным», - заявил Капаров.

Обвиняемые в погроме назвали мотивы приезда в аэропорт Уйташ Обвиняемый по делу о погроме Магомед Омарасхабов оказался в аэропорту Махачкалы по семейным обстоятельствам, другой подсудимый Анварбек Алиев приехал из любопытства, заявили адвокаты.

Напомним, в конце июня Георгиевский горсуд вынес приговор Шанавазу Эльмурзаеву, Ризвану Ахмедову, Ате Мусаеву, Магомеду Мухмаеву и Хабибу Шейхову, признав их участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет, сообщила прокуратура, не уточнив, к каким конкретно срокам приговорен каждый из подсудимых.

Бийсолтан Капаров заявил в марте, что на судебном заседании двое свидетелей обвинения не сообщили ничего конкретного о действиях пятерых обвиняемых, в том числе Эльмурзаева, и не смогли опознать ни одного из них. "Они говорили только общие слова про толпу, ворвавшуюся в аэропорт, нанесшую такой-то ущерб. Они ни разу не сказали, что видели, что кто-то из подсудимых, в том числе и мой подзащитный, сделал что-то конкретное", - рассказал адвокат.

К 18 июля суды вынесли 28 приговоров 135 обвиняемым по "аэропортовскому делу". Подсудимые получили сроки от 6,5 года до 15 лет колонии общего режима.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".