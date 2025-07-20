Приговор двум осужденным по "аэропортовскому делу" оставлен в силе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Магомедгаджи Чиргилаеву и Ясину Гаджиеву, которых суд вопреки показаниям свидетелей и подсудимых счел участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Еще один осужденный, 18-летний Шанаваз Эльмурзаев, оговорил себя в суде, заявил адвокат.
Как писал "Кавказский узел", 27 февраля суд признал Магомедгаджи Чиргилаева, Ясина Гаджиева и еще троих подсудимых участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы и приговорил их к длительным срокам в колонии. Лишь один из пятерых подсудимых признал вину, рассказал адвокат Чиргилаева и Гаджиева Бийсолтан Капаров и анонсировал обжалование приговора.
Обвинительные приговоры были вынесены вопреки показаниям свидетелей: в январе сотрудники полиции не смогли опознать в суде Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева. Сами обвиняемые утверждали, что пошли в аэропорт из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. Они сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору.
Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Магомедгаджи Чиргилаеву и Ясину Гаджиеву, сообщил 19 июля корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бийсолтан Капаров. «Краевой суд оставил приговор в силе», - сказал он.
Адвокат также уточнил, что Шанаваз Эльмурзаев, которому лишь во время процесса в Георгиевском горсуде исполнилось 18 лет, приговорен к семи годам лишения свободы.
Несмотря на то, что он ничего не совершал, он признал себя виновным
По версии защиты, молодой человек оговорил себя, и адвокат собирается обжаловать приговор. «Несмотря на то, что он ничего не совершал, он признал себя виновным», - заявил Капаров.
Напомним, в конце июня Георгиевский горсуд вынес приговор Шанавазу Эльмурзаеву, Ризвану Ахмедову, Ате Мусаеву, Магомеду Мухмаеву и Хабибу Шейхову, признав их участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы. Они были приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет, сообщила прокуратура, не уточнив, к каким конкретно срокам приговорен каждый из подсудимых.
Бийсолтан Капаров заявил в марте, что на судебном заседании двое свидетелей обвинения не сообщили ничего конкретного о действиях пятерых обвиняемых, в том числе Эльмурзаева, и не смогли опознать ни одного из них. "Они говорили только общие слова про толпу, ворвавшуюся в аэропорт, нанесшую такой-то ущерб. Они ни разу не сказали, что видели, что кто-то из подсудимых, в том числе и мой подзащитный, сделал что-то конкретное", - рассказал адвокат.
К 18 июля суды вынесли 28 приговоров 135 обвиняемым по "аэропортовскому делу". Подсудимые получили сроки от 6,5 года до 15 лет колонии общего режима.
Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
источник: корреспондент "Кавказского узла"