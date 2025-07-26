Совет Общественной палаты Дагестана выступил против передачи санаториев Минтуризма

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В правительстве Дагестана создана комиссия, которая вынесет решение о последствиях передачи санаториев в ведение Минтуризма Дагестана. Члены Совета Общественной палаты Дагестана единогласно выступили против смены подведомственности санаториев, в том числе детского санатория "Верхний Гуниб".

Как писал "Кавказский узел", как минимум три петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, к 31 мая они собрали более 5 тысяч подписей. Депутат от Гунибского района призвал отказаться от передачи детского санатория Минтуризму. Глава ведомства возразил, что вопрос чисто формальный и не скажется на работе учреждения. 29 мая глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что с санаторием ничего не случится, он будет развиваться, а активисты распространяют вражескую информацию. Он также заявил, что некий человек анонимно, представившись лишь "общественником организации "Город наш", "вбросил конспирологическую теорию". Обвинения активистов движения "Город наш" в распространении вражеской информации беспочвенны, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Совет Общественной палаты Дагестана единогласно проголосовал против передачи санаторных организаций, в том числе детского санатория "Верхний Гуниб", в ведение министерства туризма и народных художественных промыслов РД, сообщил в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его словам, обсуждение в Общественной палате республики состоялось по итогам совещания 17 июля у председателя правительства Дагестана по вопросу смены подведомственности санаторных организаций, находящихся в ведении министерства здравоохранения Дагестана. Созданная комиссия должна до 12 августа вынести заключение о последствиях этого решения.

Он отметил, что на совещании министр здравоохранения Ярослав Глазов заявил о значимости санаторных организаций в сохранении детского здоровья. В ответ министр туризма республики Эмин Мерданов сообщил, что смена подведомственности обусловлена "положением данного министерства туризма и художественных промыслов РД".

Петиция с требованием не допустить закрытия Республиканского детского санатория "Гуниб" и его передачи в туристическую сферу, опубликованная на сайте Change.org, набрала к 20.53 мск 6249 подписей. Под второй петицией по этому поводу, которая размещена на сайте OpenPetition, подписались 268 человек, под еще одной петицией, которая опубликована на этом сайте - 157 подписей.

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