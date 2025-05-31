Активисты прокомментировали слова Меликова про санаторий "Гуниб"

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Глава Дагестана Сергей Меликов, судя по его словам про санаторий "Гуниб", не коснулся темы застройки Гуниба, которая продолжается не один год. Обвинения активистов движения "Город наш" в распространении вражеской информации беспочвенны.

Как писал "Кавказский узел", как минимум три петиции с требованием не допустить передачи детского санатория "Верхний Гуниб" из ведения Минздрава Дагестана Минтуризма республики опубликованы в сети, к 22 мая они собрали более 5 тысяч подписей. Депутат от Гунибского района призвал отказаться от передачи детского санатория Минтуризму. Глава ведомства возразил, что вопрос чисто формальный и не скажется на работе учреждения. 29 мая глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что с санаторием ничего не случится, он будет развиваться, а активисты распространяют вражескую информацию. Он также заявил, что некий человек анонимно, представившись лишь "общественником организации "Город наш", "вбросил конспирологическую теорию".

Активист из движения "Город наш" Арсен Магомедов, отвечая на обвинения Меликова, написал в своем телеграм-канале, что всегда лично подписывает своим именем обращения.

Представители движения "Город наш" никаких официальных публичных заявлений по детскому санаторию и застройке в Гунибе не делали, рассказала 30 мая корреспонденту "Кавказского узла" активистка движения Мадина Ибрагимова.

Именно от "Город наш"аковых не было. Видимо, кто-то Меликова подставил, дал ему неправильную информацию

"Были выступления разных общественных деятелей. Именно от "Город наш" таковых не было. Видимо, кто-то Меликова подставил, дал ему неправильную информацию. Кроме того, это не туберкулезная больница, как сказал Меликов, это детский санаторий для больных легочными заболеваниями. Я сама с двумя детьми там была, лечение нам очень помогло, дети и я получили кучу положительных эмоций. Что касается "вражеских вбросов", на это у меня вообще нет слов, я не знаю, что тут вражеского", - сказала Ибрагимова.

Она отметила, что несмотря на то, что глава Дагестана приписал "Город наш" несуществующие цитаты, это не означает, что активисты движения согласны с застройкой Гуниба и с тем, что детский санаторий планируется передать Минтуризму.

Руководитель общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова отметила, что Меликов в своем выступлении не упомянул о застройке лесной зоны в Гунибе, а отметил только тему детского санатория.

Возможно, до него не довели эту информацию

"Возможно, до него не довели эту информацию. Хотя на встрече с министром туризма республики в Гунибе общественные деятели озвучивали, что крепостная стена и ворота рушатся, идет тотальное незаконное строительство, что надзорные органы не ведут должную работу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На ее обращения в различные органы - прокуратуру Дагестана, природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и общественные организации - пока ответа не было, сказала она.

Абдурахманова сообщила, что незаконное, по мнению активистов, строительство в Гунибе идет не один год. "Я ранее письменно не обращалась, но коренные жители обращались с жалобами. Их вводили в заблуждение, якобы произошли изменения в законодательстве, и что теперь можно там строить, есть официальное разрешение на капстроительство от Минстроя", - добавила она.

Петиция с требованием не допустить закрытия Республиканского детского санатория "Гуниб" и его передачи в туристическую сферу, опубликованная на сайте Change.org, набрала к 00.40 мск 5833 подписей. Под второй петицией по этому поводу, которая размещена на сайте OpenPetition, подписались 268 человек, под еще одной петицией, которая опубликована на этом сайте - 156 подписей.

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