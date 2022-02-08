На месте контртеррористической операции. Фото Национальный антитеррористический комитет

08 февраля 2022, 13:07

Силовики рапортовали о предотвращении терактов на Северном Кавказе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены ячеек международных террористических организаций готовили теракты в учебных заведениях Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет.

По данным председателя Национального антитеррористического комитета (НАК), директора ФСБ Александра Бортникова, силовики предотвратили теракты в образовательных учреждений ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО),

Речь идет об Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, часть из терактов готовили члены ячеек международных террористических организаций, приведены сегодня на сайте НАК слова Бортникова.

Помимо СКФО, также теракты были предотвращены в Москве, Крыму и Тверской области. "К подготовке большинства из них имели отношение сторонники деструктивной идеологии, известной как "колумбайн". Это движение 2 февраля в связи с повышенной общественной опасностью признано Верховным Судом Российской Федерации террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории нашей страны", – подчеркивается в сообщении.

Понятие "колумбайн"* вошло в массовый обиход после трагедии в одноименной американской школе в 1999 году, когда двое учеников убили 13 человек, еще 23 человека тогда были ранены. В некоторых странах мира, включая Россию, в соцсетях появились тематические сообщества, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств, информировал 2 февраля ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что 17 февраля ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае и Ростовской области.

* – движение признано террористическим и запрещено в России судом.

Примечание:

 "Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Суд продлил арест жительнице Ставрополя по делу о пособничестве терроризму", "Житель Чечни обвинен в нападении на Буденновск".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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