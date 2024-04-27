Суд истребовал от КБГУ документы о правомерности увольнения Хоконова

27 апреля 2024, 12:02

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Верховный суд Кабардино-Балкарии приступил к рассмотрению иска профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурата Хоконова о его незаконном увольнении. Суд потребовал от руководства вуза документы, подтверждающие правомерность увольнения профессора.

Как информировал "Кавказский узел", 4 января стало известно, что Нальчикский горсуд, рассматривавший иск профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) Мурата Хоконова о незаконном увольнении, передал материалы в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны. 22 февраля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался изменить подсудность иска Хоконова. 10 апреля Хоконов связал увольнение с критикой политики руководства вуза.

В октябре 2023 года активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) профессора Мурата Хоконова. Хоконов обжаловал увольнение в суде. 13 декабря 2023 года адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

26 апреля в Верховном суде Кабардино-Балкарии началось рассмотрение по существу иска профессора Мурата Хоконова. Суд истребовал документы подтверждающие полномочия лица, подписавшего приказ об увольнении, и другие документы, имеющие значение для дела, рассказал адвокат Казбек Мамбетов, представляющий интересы Хоконова.

Был поставлен вопрос о полномочиях лица, подписавшего приказ об увольнении Хоконова, отметил он.

"Приказ должно подписать лицо, имеющее право без доверенности выступать от имени вуза, либо уполномоченное им лицо. На день увольнения Хоконова ректор Юрий Альтудов находился в отпуске. Обязанности ректора исполнял проректор Мурат Гукепшоков, а приказ об увольнении по его указанию подписал проректор Вадим Лесев", – сказал Мамбетов корреспонденту "Кавказского узла".

Приказ должен был подписать либо сам ректором, либо исполняющий его обязанности. Суд запросил документы о наличии у Лесева и у Гукепшокова полномочий представлять интересы руководства КБГУ. Суд также запросил документы, подтверждающие полномочия самого исполняющего обязанности ректора Юрия Альтудова, который пребывает в этом статусе уже четыре года, пояснил юрист.

Кроме того, суд истребовал документы о том, предложил ли университет Хоконову другую должность из имеющихся вакансий. Следующее заседание суда запланировано на 17 мая, добавил Мамбетов.

Напомним, Хоконов является единственным кормильцем семьи, он остается безработным восемь месяцев. Хоконов был уволен из Кабардино-Балкарского государственного университета с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Его уволили 4 сентября 2023 года после его трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери своего друга, который является членом попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая 2023 года. О поездке, по словам Хаконова, он заранее уведомил руководство вуза.

Профессор ранее связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высоких зарплат административных работников вуза.

Хоконов обратился в Нальчикский городской суд с иском о восстановлении в должности. По ходатайству представителя КБГУ 13 ноября 2023 года исковое заявление было передано в Верховный суд Кабардино-Балкарии, поскольку ему подсудны дела, в которых затрагивается вопрос государственной тайны.

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