Защита выступила против изменения подсудности по иску Хоконова

13 декабря 2023, 21:49

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В иске профессора Мурата Хоконова, который оспаривает увольнение из университета, речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии, заявил адвокат Казбек Мамбетов. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

Как писал "Кавказский узел", в октябре активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) профессора Мурата Хоконова. Они назвали незаконным увольнение заведующего кафедрой, заявив, что Хоконов не является носителем гостайны, и призвали восстановить ученого в должности. Хоконов обжаловал увольнение в суде. Активистов и прессу не пустили на предварительное заседание по иску восстановлении на работе. Суд истребовал у вуза документы о причинах лишения профессора доступа к гостайне и увольнения.

Мурат Хоконов – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и экспериментальной физики КБГУ – был уволен с должности с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Допуск к гостайне профессору прекратили в связи с его трехдневной поездкой в Турцию на свадьбу дочери члена попечительского совета КБГУ, хотя он заранее уведомил руководство вуза об этой поездке. Сам Мурат Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высокой зарплаты административных работников вуза.

В Нальчикском городском суде состоялось второе заседание по иску Мурата Хоконова о восстановлении в прежней должности заведующего кафедрой теоретической и экспериментальной физики КБГУ. На заседании, на которое не пустили прессу и слушателей, обсуждался вопрос передачи дела на рассмотрение Верховного суда Кабардино-Балкарии, как в суд первой инстанции, в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны. Активисты пришли к зданию суда поддержать Мурата Хоконова.

В ходе обсуждения Хоконов заявил, что никаких оснований передавать дело в Верховный суд нет, потому что никакой государственной тайны в его деле нет. "Если бы она была, то согласно пункту 10 Закона о государственной тайне это должно было быть прописано в трудовом договоре или трудовых соглашениях. А этого нет", - рассказал Хоконов после заседания.

Представитель КБГУ заявил, что кафедра, которой заведовал Хоконов, с 2019 года входит в номенклатуру под грифом "совершенно секретно". На вопрос Хоконова, почему он, как заведующий кафедрой об этом не знал, и есть ли у руководства вуза какие-либо подписанные им документы по этому поводу ответа не последовало, рассказал профессор.

Защитник Хоконова, Казбек Мамбетов, в ходе обсуждения также выразил мнение, что дело подсудно городскому суду. "У нас нет спора о государственной тайне. Мы не заявили требование о признании незаконным прекращения допуска к гостайне. Мы не говорим о том, что у нас незаконно изъяли допуск к гостайне", - сказал он.

Юрист отметил, что закон указывает, что трудовые отношения за нарушение допуска к гостайне прекращаются в случае, если в результате этого прекращения работник не имеет возможность продолжать исполнять трудовые обязанности без допуска к гостайне. "Каким образом допуск или недопуск к гостайне влияет на преподавание физики студентам?" - спросил защитник.

Хоконов имеет доступ к гостайне по форме 3, это низший уровень. Профессор имеет полное право выезжать за границу, и носителем секретной информации не является, сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла". По словам Мамбетова, в таких случаях ограничений практически нет. Как правило, они исчерпываются обязательством о неразглашении.

Он подчеркнул, что Хоконову допуск к гостайне оформлял не КБГУ, а правоохранительная структура. Прекратить его может тот же орган, который его оформлял. "Руководство КБГУ ему допуск не оформляло, и прекратить его не уполномочено. Правоотношения Хоконова с правоохранительным органом – это только их правоотношения и никого они не касаются. Взаимоотношения же с работодателем оформляются трудовым договором. Там написано, что за однократное грубое нарушение работодатель может расторгнуть договор и уволить работника в случае, если им допущено нарушение взятых на себя обязательств, оформленных трудовым договором. Получается, что Хоконова уволили за несуществующие обязательства", - сказал Мамбетов.

Представитель КБГУ предоставил суду некое заключение комиссии – бумажку без соответствующего оформления, без даты - рекомендация ректору об увольнении Хоконова, отметил юрист.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения о подсудности дела.

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