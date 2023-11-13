Мурат Хоконов. Фото https://kbsu.ru/

13 ноября 2023, 21:40

Активистам отказано в доступе на суд по иску Хоконова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активистов и прессу не пустили на предварительное заседание по иску профессора Мурата Хоконова о восстановлении на работе в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Суд истребовал у вуза документы о причинах лишения профессора доступа к гостайне и увольнения.

Как писал "Кавказский узел", в октябре активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) профессора Мурата Хоконова. Они назвали незаконным увольнение заведующего кафедрой, заявив, что Хоконов не является носителем гостайны, и призвали восстановить ученого в должности. Хоконов обжаловал увольнение в суде.

Мурат Хоконов – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и экспериментальной физики КБГУ – был уволен с должности с формулировкой "за прекращение допуска к государственной тайне". Допуск к гостайне профессору прекратили в связи с его трехдневной поездкой в Турцию на свадьбу дочери члена попечительского совета КБГУ, хотя он заранее уведомил руководство вуза об этой поездке. Сам Мурат Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высоких зарплат административных работников вуза.

Сегодня в Нальчикском городском суде началось рассмотрение гражданского дела о восстановлении на работе профессора КБГУ Мурата Хоконова, состоялось предварительное слушание.  Журналисты и активисты, которые пришли в суд, чтобы поддержать  Хоконова, в зал не были допущены.

Суд запросил  документы, касающиеся увольнения Хоконова, чтобы решить вопрос о подсудности дела, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" защитник Хоконова Казбек Мамбетов. По его словам, если речь идет, как утверждает бывший работодатель Хоконова, Кабардино-Балкарский государственный университет, об увольнении "в связи с прекращением допуска к гостайне", то дело подсудно Верховному суду Кабардино-Балкарии.

"Суд истребовал документы о том, по какой причине Хоконов был лишен доступа к гостайне, которые не были представлены КБГУ со ссылкой на их секретность. А также документ о том, почему он не может заведовать кафедрой, даже если  он лишен доступа к гостайне", - рассказал Мамбетов.

Сам Хоконов отметил, что  он не был носителем сведений, представляющий гостайны,  никаких договоров по этому поводу он не подписывал и никаких надбавок к зарплате не получал.

Следующее заседание суд назначил на 21 ноября, ожидается, что на нем будет рассмотрен вопрос подсудности дела.

Хоконов является единственным кормильцем семьи. Его супруга уж два года лежачая больная. Он получает приглашения от других вузов, но отказывается от них. "Мое место в КБГУ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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