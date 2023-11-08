Профессор Хоконов обжаловал увольнение из КБГУ

08 ноября 2023, 07:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике назначил дату рассмотрения иска профессора Мурата Хоконова, который добивается восстановления на работе в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Выпускники вуза выступили в защиту ученого, уволенного в связи с прекращением допуска к гостайне.

Как писал "Кавказский узел", в октябре активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением из КБГУ профессора Мурата Хоконова. Они назвали незаконным увольнение заведующего кафедрой, заявив, что Хоконов не является носителем гостайны, и призвали восстановить ученого в должности.

Мурат Хоконов – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и экспериментальной физики КБГУ – был уволен с должности с формулировкой "За прекращение допуска к государственной тайне". Допуск к гостайне профессору прекратили в связи с его трехдневной поездкой в Турцию на свадьбу дочери члена попечительского совета КБГУ, хотя он заранее уведомил руководство вуза об этой поездке. Сам Мурат Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высоких зарплат административных работников вуза.

Нальчикский горсуд назначил на 13 ноября первое заседание по делу о восстановлении на работе Мурата Хоконова, сообщил 7 ноября в своем телеграм-канале Правозащитный центр Кабардино-Балкарии.

Материалы дела поступили в суд 19 октября, указано в карточке дела на сайте горсуда. Дело отнесено к категории "о восстановлении на государственной (муниципальной) службе в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего об увольнении недействительным". Истцом указан Мурат Хоконов, ответчиком - ФГБУ Образовательное учреждение высшего образования "КБГУ им.Х.М. Бербекова". Прокуратура Нальчика указана в карточке дела участником процесса в качестве третьего лица. Заседание намечено на 11 мск 13 ноября. Подробности иска в карточке дела не указаны.

4 ноября на сайте Правозащитного центра республики размещено обращение выпускников кафедры Хоконова к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в защиту ученого. В письме перечислены заслуги Мурата Хоконова.

"Просим Вашего содействия в решении вопроса о восстановлении Мурата Хазреталиевича Хоконова в должности заведующего кафедрой теоретической и экспериментальной физики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова", - говорится в обращении, которое подписали два учителя из Адыгеи и Кабардино-Балкарии и два научных сотрудника из Москвы и Ленинградской области.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.