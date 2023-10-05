Активисты потребовали восстановить профессора Хоконова на работе в КБГУ

05 октября 2023, 02:24

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Заведующий кафедрой Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурат Хоконов был уволен по формальной причине после того, как поднял на ученом совете вопрос о разнице в зарплатах преподавателей и административных работников вуза.

Активисты в Кабардино-Балкарии обратились к главе республики Казбеку Кокову в связи с увольнением из КБГУ профессора Хоконова. В обращении, опубликованном на сайте Правозащитного центра Кабардино-Балкарии, они называют увольнение ученого незаконным.

Мурат Хоконов – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической и экспериментальной физики КБГУ – был уволен с должности с формулировкой «За прекращение допуска к государственной тайне». Допуск к гостайне профессору прекратили в связи с его трехдневной поездкой в Турцию на свадьбу дочери члена попечительского совета КБГУ, хотя он заранее уведомил руководство вуза об этой поездке.

Активисты, обращаясь к Кокову, называют абсурдным вмененное Хоконову нарушение, полагая, что в вузе просто нашли формальный повод для расправы с ним.

«Хоконов не являлся носителем гостайны и его частный визит в другое государство никоим образом не был нарушением Трудового кодекса РФ», - говорится в обращении.

По мнению авторов обращения, реальная причина увольнения заключается в том, что руководство вуза намеренно избавляется от неудобных, активных, неравнодушных к своему делу профессионалов, которым небезразлично будущее университета. «Таким человеком является Мурат Хоконов, который долгие годы отстаивал интересы главного учебного заведения республики», - подчеркивают они.

Увольнение видного ученого, по мнению активистов, связано в первую очередь с его принципиальной позицией по разным важным вопросам, имеющим общественное значение и касающихся, в том числе, деятельности Кабардино-Балкарского госуниверситета.

Сам Мурат Хоконов в публикации на своем сайте связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне заработной платы профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высоких зарплат административных работников вуза.

Активисты попросили главу республики отреагировать на ситуацию с увольнением профессора Хоконова, добиться его восстановления в должности, а также «потребовать от Минобрнауки РФ назначить независимого исполняющего обязанности ректора КБГУ для проведения выборов руководителя университета».

Обращение к Кокову подписали доктор философских наук Феликс Хараев, председатель Кабардино-Балкарского отделения жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, доктор исторических наук Мухадин Кандур и другие, всего 13 человек.

"Кавказский узел" также писал, что правозащитники в Кабардино-Балкарии призвали главу республики не допустить преследования ученых Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые пытаются воссоздать подлинную историю и отстоять родные языки народов Северного Кавказа. Беспокойство правозащитников вызвали обыски, которые прошли у сотрудников института, а также развернутая в соцсетях кампания против них.

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