Хоконов связал увольнение с критикой политики руководства вуза

10 апреля 2024, 00:57

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Предварительное заседание суда по делу об увольнении профессора Мурата Хоконова из Кабардино-Балкарского государственного университета состоялось в Верховном суде республики. Хоконов убежден, что его увольнение связано с критикой кадровой политики в университете.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) профессора Мурата Хоконова. Хоконов обжаловал увольнение в суде. 13 декабря адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу. Нальчикский горсуд передал материалы в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны. 22 февраля Верховный суд оставил без удовлетворения частную жалобу с требованием вернуть иск об увольнении Хоконова в суд первой инстанции.

В Верховном суде Кабардино-Балкарии 9 апреля состоялось первое заседание по делу об увольнении из КБГУ Мурата Хоконова. Это было предварительное заседание, на котором Хоконов и его защитник Казбек Мамбетов под подписку о неразглашении знакомились с документами. Рассмотрение дела по существу начнется 16 апреля, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Моя позиция о незаконности моего увольнения основана на том, что я, хотя и обладаю с 2010 года формой 3 допуска к государственной тайне, но не являюсь носителем государственной тайны. Свидетельством является тот факт, что я никак не связан с секретными документами - ни в моих должностных обязанностях, ни в трудовом договоре с дополнительными соглашениями к нему никаких упоминаний о государственной тайне и секретности нет, - заявил Хоконов.

Профессор убежден, что причиной его увольнения стала публичная критика в адрес исполняющего обязанности ректора КБГУ Юрия Альтудова. Хоконов, в частности, считает, что многие вопросы, касающиеся организации деятельности вуза, в частности, кадровая политика, заслуживает серьезной оценки. По его мнению, в КБГУ образовался перекос в сторону увеличения численности административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала в ущерб профессорско-преподавательскому составу. Такой перекос, при котором преподаватели в вузе оказались в меньшинстве, нужен ректору при голосовании для принятия нужных ему решений. К примеру, это проявилось в 2019 году, когда проходили выборы ректора.

В 2019 году сотрудники Кабардино-Балкарского государственного университета заявляли, что выборы ректора вуза нелегитимны и прошли с нарушениями. В частности, по словам авторов анонимного сообщения, в выборах не участвовали представители института физики и математики, института информатики, электроники и робототехники, а также социально-гуманитарного университета. Также они возмутились разросшимся административным аппаратом, делегаты от которого и проголосовали за нового ректора.

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