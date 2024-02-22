Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался изменить подсудность иска Хоконова

22 февраля 2024, 21:27

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Частная жалоба с требованием вернуть иск об увольнении профессора Мурата Хоконова из Кабардино-Балкарского госуниверситета в суд первой инстанции оставлена без удовлетворения. Защита обжалует это решение.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) профессора Мурата Хоконова. Хоконов обжаловал увольнение в суде. 13 декабря адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу. Нальчикский горсуд передал материалы в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны.

Сегодня состоялось заседание Верховного суда, сообщил профессор Мурат Хоконов. По его словам, сегодня рассматривался процедурный вопрос - он подал частную жалобу о том, что его дело целесообразнее рассматривать в городском суде, "поскольку никакой гостайны в деле нет". Судья решила, что все-таки дело следует рассматривать дело в Верховном суде. Такой разворот дела для нас закономерен. Частную жалобу я не подать не мог - это бы означало согласие с тем, что в этом деле секретность", - заявил он на видео, которое опубликовано в YouTube- канале Кабардино-Балкарского правозащитного центра.

Хоконов подчеркнул, что два заседания городского суда показали, что никаких документов университет предоставить не может в оправдание увольнения. "Почему я вместо того, чтобы работать со студентами должен тратить время на эти судебные разбирательства?" - отметил Хоконов

Представитель Хоконова, адвокат Казбек Мамбетов, отметил, что в частной жалобе было указано, что Хоконов не оспаривает наличие или отсутствие гостайны, а прекращение допуска к гостайне не является предметом разбирательства, но Верховный суд оставил определение суда первой инстанции без изменений. "Мы остаемся при своем мнении, мы считаем, что это направлено на злоупотребление правами со стороны КБГУ. Никакой гостайны в деле нет, потом что истец не является носителем государственной тайны", - отметил он.

Адвокат заявил, что суд "не совсем разобрался". "Доступ к государственной тайне не равен тому, что человек является носителем государственной тайны. Само по себе что человека допустили к гостайне не означает, что он автоматически является носителем гостайны, - указал адвокат. Он подчеркнул, что Хоконов не делал открытий, которые например, касаются военной сферы и является простым преподавателем в вузе.

Защита намерена обжаловать отказ вернуть дело в суд первой инстанции в Конституционном суде. "Основанием передачи дела явилась некая справка - незаверенная, не на официальном бланке, без печати, без даты даже. Мы указали, что это недопустимое доказательство и просим исключить его из материалов дела. Однако суд первой инстанции наоборот взял за основу своего определения эту справку", - подчеркнул адвокат.

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