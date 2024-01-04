Дело Хоконова передано в Верховный суд Кабардино-Балкарии

04 января 2024, 13:23

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Нальчикский горсуд, рассматривавший иск профессора Кабардино-Балкарского госуниверситета Мурата Хоконова о незаконном увольнении, передал материалы в Верховный суд Кабардино-Балкарии в связи с тем, что в деле затрагивается вопрос государственной тайны.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с увольнением из Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) профессора Мурата Хоконова. Хоконов обжаловал увольнение в суде. 13 декабря адвокат заявил, что в иске Хоконова речь идет не о лишении доступа к гостайне, а о трудовых отношениях, и нет повода для передачи дела в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Он отметил, что у профессора был самый низкий уровень доступа к гостайне, который не препятствовал выезду за границу.

Исковое заявление профессора Мурата Хоконова о восстановлении в должности заведующего кафедрой теоретический и экспериментальной физики КБГУ передано на рассмотрение в Верховный суд Кабардино-Балкарии, сообщается на сайте Нальчикского городского суда.

Напомним, Хоконов был уволен 4 сентября 2023 года после трехдневной поездки в Турцию на свадьбу дочери своего друга, который является членом попечительского совета КБГУ. Поездка состоялась 25 мая. По словам профессора, о поездке он заранее уведомил руководство вуза.

Сам Мурат Хоконов связал увольнение со своим выступлением на ученом совете, где он поставил вопрос о низком уровне зарплаты профессорско-преподавательского состава КБГУ на фоне высоких зарплат административных работников вуза.

На заседании суда 13 ноября 2023 года представитель вуза ходатайствовал о передаче дела Верховному суду Кабардино-Балкарии, которому подсудны дела, в которых затрагивается вопрос государственной тайны.

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