01 октября 2022, 15:30

Два человека убиты при перестрелке с силовиками в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии убиты двое подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений, отчиталась полиция.

Двое подозреваемых "в причастности к особо тяжким преступлениям" были обнаружены сегодня сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарии при обследовании лесного массива вдоль железнодорожного полотна,. Подозреваемые "открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов" и были убиты в ходе перестрелки, силовики при этом не пострадали. сообщило сегодня главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет,похожий на самодельное взрывное устройство, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

 "Кавказский узел" также писал, что в ночь со 2 на 3 июля 2021 года силовики провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Журналистка Надежда Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой. 7 июля муфтият республики призвал объективно расследовать обстоятельства КТО в Нальчике, 15 июля юрист констатировал, что призыв муфтията остался без реакции властей.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Кабардино-Балкарии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"ЕСПЧ назначил жителю Чечни компенсацию за ранение во время КТО", "Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 8 лет", "Следком сообщил подробности перестрелки в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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