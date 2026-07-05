Комментаторы понадеялись на улучшение песка на пляжах Анапы к следующему сезону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В песке, засыпанном на анапские пляжи, туристы находят куски глины и другие предметы. После зимних штормов привозной песок смоет море, выразили уверенность блогеры и комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 11 пляжей Анапы проходят экспертизу после отсыпки песка, на 75 пляжах разрешены отдых и купание. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил песок на пляжах Анапы и Таиланда, а заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сравнил пляжи Анапы и Лазурного побережья. Пользователи Telegram усомнились, что отсыпка новым песком пляжей Анапы действительно нужна, а продолжение работ в разгар курортного сезона вызвало их недовольство.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Оперштаб Краснодарского края отчитался сегодня, что на 11 пляжах, которые проходят проверки перед получением разрешения на открытие, слой привозного песка составляет более 50 сантиметров.

Всего в городе работает 1450 средств размещения. Сейчас они загружены на 71%. После восстановления и открытия пляжей уровень бронирования на летний сезон вырос на 35%, говорится в сообщении.

Эту публикацию перепостили анапские блогеры.

«Что насыпали не пойми чего, это, конечно, ужас», — прокомментировала Марина*** в Telegram-канале Юрия Озаровского.

Блогер Макс Анапский сообщил, что ему часто поступают сообщения от отдыхающих о качестве привозного песка на пляжах. Так, ему поступили фотографии от туристки Анны, которая нашла острый кусок размером с ладонь, похожий на ржавое железо.

"Отдыхающая Анна крайне разочарована нашим новым песком. Мы, местные, тоже не в восторге, конечно, но поделать было ничего нельзя. Такое было условие открытия пляжей. Где просеивали песок техникой не все так плохо, но местами попадаются неприятности, их, конечно, уберут, если не власти, то пользователи пляжей", - считает он.

Блогер не согласен с мнением, что "морской песок потерян".

"Я долгие годы наблюдаю за штормами в родном городе, зимой волны доходят до дюн. За зиму, на самом деле, везде намыло песка из моря, минимум сантиметров 10-30. Новый песок сложнее будет смывать, аж полметра, но однозначно море с ним справится, главное чтобы были волны зимой большие", - выразил он надежду.

Это сообщение набрало к 17:57 мск 3 комментария.

"Вчера ходили по пляжу возле реки Можепсин. Огромные куски глины, ходить очень неудобно, куски разной величины везде. Вода от них мутная у берега. Может, конечно, со временем всё это смоется, но люди отдыхают здесь и сейчас, и впечатление очень плохое. Мы любим Анапу и, конечно, будем и дальше приезжать, но так будут делать после таких пляжей далеко не все", - прокомментировала Карина М.

"Даже сейчас видно, как перемывается песок в зоне прибоя, а за зимние шторма большая часть его перемоется и будет перевеваться ветром", - выразила уверенность Анна К.

"Море за зиму всё перемешает и выровняет цвет. Никаких причин для беспокойства!" - поддержал Valeriy.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".