Новые ограничения на проведение массовых мероприятий введены в Краснодаре

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В Краснодаре введен запрет на проведение массовых мероприятий в местах, которые для этого не предназначены и не имеют паспорта безопасности.

Как писал "Кавказский узел", администрация Краснодара в конце прошлого года приняла порядок проведения уличных выступлений, согласно которому музыкантам потребуется за 20 дней подать заявку в мэрию, указав репертуар, который планируется исполнять. 1 марта эти ограничения вступили в силу.

Администрация Краснодара ввела новые ограничения на проведение массовых мероприятий в городе. Их запретили проводить в местах, для этого не предназначенных, а также на объектах, у которых нет актуальных паспортов безопасности, пишет 4 июля 93.ru.

За нарушение новых ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 2 статьи 4.16 краевого закона "Об административных правонарушениях". Для граждан это штраф от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - штраф от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - штраф от 150 до 500 тысяч рублей.

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