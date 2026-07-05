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18:57, 5 июля 2026

Жители Волгограда выступили против застройки Горсада

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горожане записали обращение к Путину и патриарху Кириллу с просьбой помешать планам властей вырубить несколько десятков деревьев и построить в горсаду Волгограда культурно-просветительский центр. Они просят власти вести новое строительство на пустующих территориях.

Обращение жителей Волгограда к президенту РФ Владимиру Путину и патриарху Кириллу опубликовало сегодня издание V1. "К вам обращаются жители Волгограда, многодетные родители и постоянные посетители парка «Комсомольский сад — Горсад». В начале июня 2026 года жители города узнали из СМИ, что губернатор Андрей Бочаров и митрополит Федор совместно заложили камень в знак скорого строительства на этом месте «Культурно-просветительского центра» площадью 1500 м2, с вырубкой нескольких десятков деревьев. В народе этот камень назвали «камнем раздора», так как волгоградцы считают, что вмешательство в исторически слаженную среду — это прямой путь разладить и без того напряженное общество. Идея строительства нового комплекса на крайне ограниченной территории Комсомольского сада с вырубкой почти четверти сквера с не очень понятным для горожан функциональным назначением вызвало у волгоградцев крайне негативную реакцию", - отметили авторы обращения.

Указанный проект регламентирует уничтожение десятков деревьев, в том числе дубовую аллею, посвященную героям Великой Отечественной войны

По их словам, до 6 июля проводятся общественные обсуждения, однако принять участие в них не могут даже жильцов ближайших домов. Горожане опасаются, что лишатся не только деревьев, но и доступа в парк.

"Советскими архитекторами здесь высажен парк с уникальными взрослыми тенистыми деревьями различных пород и кустарниками. Историческая зеленая зона была сформирована здесь более 100 лет назад. Указанный проект регламентирует уничтожение десятков деревьев, в том числе дубовую аллею, посвященную героям Великой Отечественной войны. Кроме того, на территории Комсомольского сада расположена церковь иконы Урюпинской Божьей матери, построенная 22 года назад на народные деньги, и которой так же, как уникальным деревьям, грозит снос вследствие строительства культурно-просветительского комплекса", - указали участники обращения.

Беспокоит жителей и судьба могилы солдат Великой Отечественной войны, защитников Сталинграда, а также культурных объектов и мест отдыха.

"Здесь, на хорошо и качественно озелененной территории, много десятилетий соседствуют объекты разного функционального назначения: дореволюционный — старейший в городе — памятник Гоголю, памятник Ерману, подземный бункер, являющийся местом героической гибели защитников Сталинграда — 10-й дивизии НКВД, а также детские площадки, небольшие аттракционы, концертные сцены, площадка для показа кино на открытом воздухе. Все эти элементы после качественной реконструкции сквера органично вошли в его структуру. Кроме того, планируемая территория входит в защитные зоны ряда объектов культурного наследия", - указали авторы обращения.

Они призвали власти вместо Горсада выбрать для строительства другую, пустующую, площадку.

"Кавказский узел" также писал, что жители ЖК "Адмиралтейский" в январе 2026 года Красноармейском районе пожаловались на выданное разрешение на строительство новой жилой застройки рядом с многоквартирными домами. Обеспокоенные горожане записали видеообращение к Бастрыкину и губернатору Волгоградской области с просьбой запретить стройку.

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Автор: "Кавказский узел"

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