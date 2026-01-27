×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
20:50, 27 января 2026

Жители Волгограда попросили запретить стройку высотки вблизи их домов

Жители дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе жалуются га строительство высотки. Фото: Волгоград Онлайн / https://v1.ru/text/gorod/2026/01/27/76234803/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе пожаловались на выданное разрешение на строительство новой жилой застройки рядом с многоквартирными домами. Обеспокоенные горожане записали видеообращение к Бастрыкину и губернатору Волгоградской области с просьбой запретить стройку.

Как писал "Кавказский узел", летом 2021 года был сдан в эксплуатацию последний дом в составе волгоградского жилого комплекса "Адмиралтейский", достройки которого несколько лет добивались дольщики. Тогда 80 из 266 человек уже получили ключи. 

Более сотни дольщиков недостроенного ЖК "Адмиралтейский" вышли 3 декабря 2020 года в Волгограде на акцию протеста против бездействия властей и потребовали ввести их дома в эксплуатацию. Участники акции отметили, что один из домов власти обещали сдать в декабре 2020 года, но строительные работы местным подрядчиком были прекращены. Красноармейский районный суд признал 14 декабря дольщицу ЖК "Адмиралтейский" Светлану Берду виновной в организации несанкционированной акции дольщиков и оштрафовал на 30 тысяч рублей, областной суд в январе 2021 года оставил это решение в силе.

Видеообращение жителей ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда опубликовал сегодня Telegram-канал "Новости Волгограда", насчитывающий более 137 тысяч подписчиков. К 19.45 мск публикация набрала более 15 тысяч просмотров и 12 комментариев.

Дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе. Фото: Волгоград Онлайн / https://v1.ru/text/gorod/2026/01/27/76234803/

Волгоградцы обратились к Бастрыкину и губернатору Андрею Бочарову, в котором указали на проблемы, связанные с разрешением на строительство новой жилой застройки рядом с многоквартирными домами. Жители указывают, что застройка сократит расстояние между зданиями до 36,5 м при норме в 50 м.

"Расстояние между домами сейчас всего 88 метров. Если построят между нами еще один многоквартирный дом, то можно будет в буквальном смысле доплюнуть на балкон соседу напротив! 88 минус ширина планируемого дома-15 метров, получается 73 метра. А если их разделить на две части, то останется 36 метров, при положенных по закону не менее 50 метров! Это очень грубое нарушение законодательства в части градостроительства, пожарной безопасности и санитарных норм инсоляции!", - заявили на видео горожане.

Кроме того, по словам администрации города, экспертиза позволила не только строительство дома очень близко, но и сократить количество парковочных мест с 639 до 92. Хотя губернатор, присутствую при сдаче домов, обещал организовать на данном участке парковку. В настоящее время жильцам трех домов уже катастрофически не хватает мест для парковки. "Мы вынуждены оставлять свои машины на проехжей части или в нескольких кварталах отсюда", - подчеркнули жители.

По их словам, они обращались в департамент градостроительства, но там им ответили, что земля принадлежит застройщику и он вправе строить на ней то, что считает нужным.

"Обращаемся к вам с просьбой разобраться с нашей проблемой. Застройка незаконна!. Просим проверить действия застройщика и экспертной организации, которая дает заключение о возможности строительства и закрывает глаза на нормы законодательства", - говорится в видеообращении.

В департаменте градостроительства пояснили, что разрешение на строительство еще не выдано, а проект должен пройти техническую экспертизу, информировало сегодня издание V1.ru.

"Имеется утвержденная документация по планировке территории, которая прошла процедуру публичных слушаний. По градостроительной документации предусмотрено строительство на данном участке четырех многоквартирных жилых домов. Три дома построены и введены в эксплуатацию, и четвертый предполагается к строительству. Проект последнего дома будет проходит проверку на соответствие технические регламентам. Если по результатам этой экспертизы выяснится, что проект нарушает какие-то нормы, его не допустят к реализации, если не нарушает, у департамента нет права его запрещать", - приводит издание слова заместителя руководителя департамента градостроительства Андрея Текучева.

Сегодня глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в Волгограде по факту возможного нарушения прав граждан при планируемом строительстве нового многоквартирного дома. Речь идет о возведении четвертого корпуса в районе жилого комплекса "Адмиралтейский", которое, по мнению жителей существующих домов, приведет к грубому нарушению градостроительных норм, сообщил Коммерсант.

Пользователи соцсетей подчеркнули, что мест для инфраструктуры остается очень мало

Подписчики Telegram-канала "Новости Волгограда", который опубликовал видеообращение жителей, под постом указали, что им негде припарковывать свои машины.

"Людей понять можно, да, и неужели у нас земли вдоль берега мало?", - задался вопросом AleksandrZolin.

"Понастроили скворечников, а куда людям машины ставить не подумали?! Все машины на узкой дороге стоят, вечная проблема...", - подтвердила NILKA800.

"Земли у нас другой нет. А вот они строют высотки, а машины куда? Где двор, где благоустройство?", - возмутилась Татьяна.

"Вид набережной уже не тот", - заметила Лариса.

"24 больница и стадион "Сталь" под снос пошли. Земли у берега ещё куча. И всё равно умудряются всунуть ещё дом во двор", - написал Dmitry R.

"Кавказский узел" также писал, что летом 2025 года жители многоквартирного дома по улице Сологубова в Волгограде пожаловались на затопленный подвал, протекающую крышу, неработающие лифты, руководитель Следкома России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. В январе 2026 года Бастрыкин вновь потребовал возбудить уголовное дело по жалобе жильцов.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

