Жители Волгограда попросили запретить стройку высотки вблизи их домов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе пожаловались на выданное разрешение на строительство новой жилой застройки рядом с многоквартирными домами. Обеспокоенные горожане записали видеообращение к Бастрыкину и губернатору Волгоградской области с просьбой запретить стройку.

Как писал "Кавказский узел", летом 2021 года был сдан в эксплуатацию последний дом в составе волгоградского жилого комплекса "Адмиралтейский", достройки которого несколько лет добивались дольщики. Тогда 80 из 266 человек уже получили ключи.

Более сотни дольщиков недостроенного ЖК "Адмиралтейский" вышли 3 декабря 2020 года в Волгограде на акцию протеста против бездействия властей и потребовали ввести их дома в эксплуатацию. Участники акции отметили, что один из домов власти обещали сдать в декабре 2020 года, но строительные работы местным подрядчиком были прекращены. Красноармейский районный суд признал 14 декабря дольщицу ЖК "Адмиралтейский" Светлану Берду виновной в организации несанкционированной акции дольщиков и оштрафовал на 30 тысяч рублей, областной суд в январе 2021 года оставил это решение в силе.

Видеообращение жителей ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда опубликовал сегодня Telegram-канал "Новости Волгограда", насчитывающий более 137 тысяч подписчиков. К 19.45 мск публикация набрала более 15 тысяч просмотров и 12 комментариев.

Волгоградцы обратились к Бастрыкину и губернатору Андрею Бочарову, в котором указали на проблемы, связанные с разрешением на строительство новой жилой застройки рядом с многоквартирными домами. Жители указывают, что застройка сократит расстояние между зданиями до 36,5 м при норме в 50 м.

"Расстояние между домами сейчас всего 88 метров. Если построят между нами еще один многоквартирный дом, то можно будет в буквальном смысле доплюнуть на балкон соседу напротив! 88 минус ширина планируемого дома-15 метров, получается 73 метра. А если их разделить на две части, то останется 36 метров, при положенных по закону не менее 50 метров! Это очень грубое нарушение законодательства в части градостроительства, пожарной безопасности и санитарных норм инсоляции!", - заявили на видео горожане.