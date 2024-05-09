Участники протестов в Тбилиси заявили о телефонных угрозах

09 мая 2024, 00:09

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Вечером 8 мая в Тбилиси продолжились акции с требованием отозвать из парламента закон об иноагентах. На протяжении двух дней противникам закона поступают телефонные звонки с угрозами и оскорблениями, заявили участники акции.

Как писал "Кавказский узел", 7 мая активисты, выступающие против закона об иноагентах, прошли шествием по Тбилиси, призвав оппозиционные партии объединиться в критический для страны момент. Борьба будет продолжена, пока Грузия не вернется на путь европейской интеграции, рассказали "Кавказскому узлу" участники акции.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении, а 1 мая – во втором чтении.

Противники закона "О прозрачности иностранного влияния" вечером 8 мая продолжили протесты на проспекте Руставели около парламента.

Противники закона говорят, что останутся на улицах до тех пор, пока правительство не приостановит рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния". Кроме призывов отозвать законопроект о "Прозрачности иностранного влияния" было обсуждение участившихся случаев телефонных (и не только) угроз активистам, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Участник акции, представившийся корреспонденту "Кавказского узла" как Торнике, с трибуны заявил, что против участников протестов в ход пошли угрозы убийства. "Олигархический режим из-за страха потерять бразды правления и контроля идет на крайние шаги. Правительство полностью ввело в действие план насилия против оппонентов. "Грузинская мечта" пытается нейтрализовать критически настроенные СМИ, гражданских активистов и активных граждан угрозами и запугиванием. Вы не должны бояться это начало их конца", - заявил он на акции.

На митинге был брат президента, и глава грузинской общины во Франции Отар Зурабишвили, который сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на акцию "прямо с самолета".

Студентка Лела рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что учится на архитектурном факультете университета Гюли Аласания. "Я пошла на архитектурный факультет, чтобы создавать гармонию. А на митинги я хожу, чтобы гармония была в обществе", - подчеркнула она.

Протестующие прошли маршем к Галактионскому мосту, на котором сохранилась советская символика, и потребовали убрать ее.

Активистка Ната Перадзе опубликовала в своем Facebook* номер телефона, с которого ей звонили и угрожали. Член партии "Гирчи" Борис Челе Куруа написал в Facebook*, что ему также угрожали убийством. Угрозы поступили и члену "Гирчи" Нике Мосиашвили.

НПО "Ассоциация молодых юристов" выступила с заявлением в связи с телефонными угрозами в адрес противников закона об иноагентах, предположив, что обработка данных осуществляется с нарушением законодательства, с использованием баз данных соответствующих ведомств.

"С 7 мая 2024 года активно поступают телефонные звонки с номеров иностранных государств и грузинских номеров, участникам акций протеста против российского законодательства, правозащитникам (или членов их семей). В случае ответа звонящий использует в адрес абонента ненавистнические и оскорбительные выражения. Эти звонки, учитывая частоту, систематичность, суженность, конкретное количество получателей, позволяют обоснованно предположить, что данные могут обрабатываться с нарушением законодательства, с использованием баз данных соответствующих государственных органов", - говорится в сообщении.

Ассоциация призвала инспектора по защите персональных данных Лелу Джанашвили проинформировать общественность о позиции Службы защиты персональных данных. Ведомство заявило, что проверит законность обработки номеров.

Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, тогда правящей партии пришлось ее отложить.

Информация о протестах против законопроекта "о прозрачности иностранного влияния" собрана на странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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