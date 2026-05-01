Кавказский узел

18:41, 1 мая 2026

Курьеры и таксисты провели протестный марш в трех городах Грузии

Стоп-кадр: "Курьеры и таксисты провели протестный марш в трех городах Грузии". Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/126716-kurierebi-da-taqsis-mdzgolebi-tbilisshi-saprotesto-msvlelobas-martaven

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители такси и курьеры провели марш в столице Грузии, Кутаиси и Батуми. В Тбилиси первым пунктом назначения стал международный аэропорт, далее протестующие двинулись к офисам руководства.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2024 года в суд был подан иск с требованием привести в соответствие с Трудовым кодексом условия сотрудничества водителей такси с компаниями-перевозчиками. Представитель ассоциации профсоюзов поддержал требования протестующих. В июле 2024 года около 50 курьеров сервисов доставки Wolt и Glovo провели в Тбилиси акцию протеста после нападения клиентов на их коллегу. Участники акции протеста потребовали сурового наказания для нападавших.

Сегодня курьеры и таксисты провели протестные марши в нескольких районах Тбилиси, которые выразили протест против условий труда. Как отмечают они, работа по нынешнему тарифу для них неприемлема, информирует издание Interpressnews.

"Нам сильно снизили зарплату, хотя вы знаете, что в стране все дорожает с каждым днем. Если тебе выписывают зарплату за один заказ, то за два заказа выписывают меньшую сумму. Работать по такому тарифу для нас неприемлемо", - заявил один из участников протестной акции.

Что касается таксистов, то, как они отмечают, наряду с низким тарифом, существуют многочисленные административные штрафы, которые делают невозможным передвижение по дорогам.

"Причина нашего собрания - протест, условия труда, невыносимая ситуация, очень низкие тарифы, комиссионные и возросшая стоимость услуг такси. К этому добавляются штрафы, которые создают практически невыносимые условия труда. Как вы знаете, есть также штрафы за административные нарушения, которые делают для нас невозможным передвижение по дорогам", - заявили водители такси.

Протестующие таксисты выдвинули требования, в числе которых: снизить комиссию до 10%; установить минимальную стоимость проезда за километр; обеспечить медицинское страхование для сотрудников; учитывать время, проведенное в пробках, при расчете стоимости проезда; введение ночного тарифа.

Акции с аналогичными требованиями также прошли в Кутаиси и Батуми. По словам таксистов в Батуми, их условия труда крайне неудовлетворительные, сообщила телекомпания Pirveli.

"Я сам работаю водителем в "Яндексе", но неважно, в какой компании работаешь, условия везде практически одинаковые. Наш доход настолько низок, что мы даже не можем покрыть транспортные расходы. Повышение цен на бензин, вероятно, стало последней каплей. Еще одна проблема в том, что ни у одного из работодателей нет офисов в Грузии, они находятся за границей, и нам сложно общаться. "Яндекс" - компания с миллиардными оборотами, а у нас ненадлежащие условия труда. Протест будет продолжаться, пока они не согласятся на наши условия", - сказал Зураб Васадзе, один из водителей, участвующих в акции протеста.

Водители такси в Кутаиси, работающие в частных компаниях, также потребовали повышения тарифов, корректировки цен и улучшения условий труда на фоне роста цен на топливо, информирует издание Timer.

Таксисты в Кутаиси пожаловались, что повышение цен на топливо значительно снизило доходы водителей, сделав нынешние тарифы и комиссионные неприемлемыми для них. Участвующие в акции водители заявили, что в нынешних условиях им больше невыгодно работать.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

