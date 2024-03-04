Тбилисские таксисты оспорили в суде условия работы с перевозчиками

04 марта 2024, 16:08

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В суд подан иск с требованием привести в соответствие с Трудовым кодексом условия сотрудничества водителей такси с компаниями-перевозчиками, заявили таксисты на акции протеста в Тбилиси. Представитель ассоциации профсоюзов поддержал требования протестующих.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля водители такси провели шествие и митинг в Тбилиси, требуя повышения тарифов и регулирования права на въезд и выезд машин такси из полосы движения для автобусов. Профсоюзы планируют обратиться в суд, чтобы добиться признания трудовых отношений между владельцами такси и таксистами, которые в основном оформлены как партнеры компаний-перевозчиков, заявил зампредседателя Ассоциации профсоюзов Грузии Лаврентий Алания.

В ноябре 2023 года около 200 водителей таксомоторной компании Bolt в Кутаиси отказались перевозить пассажиров, требуя повышения тарифов на 20%. К забастовке присоединились и таксисты, работающие на другие компании.

Таксисты, сотрудничающие с компаниями «Яндекс» и Bolt, сегодня провели митинг на площади Республики в Тбилиси вместе с представителями профсоюзов, передал телеканал "Формула", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Мы сегодня подали иск в Тбилисский городской суд. В иске сказано, что трудоустройство на платформе [программ для работы в такси] должно быть переведено в трудовой договор, потому что это соответствует мировой практике и справедливо. Мы хотим сотрудничать с правительством, чтобы оно предоставило нам модератора, который сможет донести наши требования до руководства «Яндекса» и Bolt", - сказал в телесюжете один из протестующих.

Трудовой договор должен быть подписан работодателем и работником, отметил зампредседателя Ассоциации профсоюзов Лаврентий Алания. "Мы подаем иск в суд, потому что верим, что эти отношения будут признаны судом как трудовые отношения. В случае трудовых отношений заключается трудовой договор, который регулируется Трудовым кодексом. Мы подаем иск против «Яндекса» и Bolt. Между компаниями и работниками должен быть заключен трудовой договор", - сказал в телесюжете Алания, добавив, что иск был подан сегодня в 14 часов (13 мск).

Напомним, в феврале 2023 года водители Bolt поддержали забастовку курьеров компании Wolt. Водители жаловались, что тарифы на такси были снижены за счет компенсаций, выплачиваемых таксистам, при этом доля дохода компании в цене, оплачиваемой пассажирами, не уменьшилась.

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