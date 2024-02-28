Профсоюзы поддержали требования тбилисских таксистов

28 февраля 2024, 09:20

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Водители такси провели в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения тарифов. Перевозчикам следует учитывать мнения таксистов при формировании тарифов, указали в профсоюзе.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года около 200 водителей таксомоторной компании Bolt в Кутаиси отказались перевозить пассажиров, требуя повышения тарифов на 20%. К забастовке присоединились и таксисты, работающие на другие компании.

В феврале 2023 года водители Bolt поддержали забастовку курьеров компании Wolt. Водители жаловались, что тарифы на такси были снижены за счет компенсаций, выплачиваемых таксистам, при этом доля дохода компании в цене, уплачиваемой пассажирами, не уменьшилась.

Таксисты в Тбилиси 27 февраля прошли колонной от площади Хуалин и провели митинг на площади Республики, требуя повышения тарифов и регулирования права на въезд и выезд машин такси из полосы движения для автобусов, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Я работаю таксистом примерно с 2014-15 года. С тех пор многое изменилось. Ну, конечно, в худшую сторону. В связи со сложившейся ситуацией мы протестуем против тарифов", - сказал один из участников акции.

Он пояснил, что таксисты получают штрафы за выезд на полосу движения для автобусов. "Мы не можем забрать и высадить пассажира", - сказал протестующий.

Зампредседателя Ассоциации профсоюзов Грузии Лаврентий Алания выразил солидарность с таксистами. «Мы солидарны с водителями, работающими в такси. На самом деле, мы сотрудничаем уже некоторое время. […] Мы готовим иск в суд, чтобы создать прецедент в Грузии… По сути, у компаний нет партнерских отношений с таксистами, но это трудовые отношения. Если это партнерство, то как вы принимаете решения без сотрудников о том, какой должен быть тариф? Мы просим государство включиться в эти процессы", - сказал на видео, опубликованном на сайте профсоюзов, Лаврентий Алания, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По его словам, профсоюзы планируют обратиться в Тбилисский горсуд, чтобы добиться признания трудовых отношений между владельцами такси и таксистами, которые в основном оформлены как партнеры компаний-перевозчиков.

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