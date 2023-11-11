Таксисты в Кутаиси потребовали увеличения тарифов

11 ноября 2023, 20:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 200 водителей Bolt из Кутаиси отказываются перевозить пассажиров, требуя повышения тарифов на 20%. К забастовке присоединились и таксисты, работающие на другие компании.

Как писал "Кавказский узел", в феврале водители таксомоторной компании Bolt поддержали забастовку курьеров Wolt. Водители жаловались, что тарифы на такси были снижены за счет компенсаций, выплачиваемых таксистам, при этом доля дохода компании в итоговой цене, уплачиваемой пассажирами, не уменьшилась.

В Кутаиси водители Bolt объявили забастовку. До 200 водителей отказываются от обслуживания пассажиров уже шестой день, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

Протестующие собрались в районе Балахвани у памятника Давиду Агмашенебели. Таксисты требуют повышения стоимости проезда на 20% и говорят, что возобновить работу по действующему тарифу невозможно. К акции присоединились водители других таксомоторных компаний, следует из сюжета телекомпании.

Активисты движения "Защитники Риони" прибыли в Кутаиси и выразили поддержку бастующим, передает "Мтавари архи".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.