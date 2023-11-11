11 ноября 2023, 20:41

Таксисты в Кутаиси потребовали увеличения тарифов

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Около 200 водителей Bolt из Кутаиси отказываются перевозить пассажиров, требуя повышения тарифов на 20%. К забастовке присоединились и таксисты, работающие на другие компании.

Как писал "Кавказский узел", в феврале водители таксомоторной компании Bolt поддержали забастовку курьеров Wolt. Водители жаловались, что тарифы на такси были снижены за счет компенсаций, выплачиваемых таксистам, при этом доля дохода компании в итоговой цене, уплачиваемой пассажирами, не уменьшилась.

В Кутаиси водители Bolt объявили забастовку. До 200 водителей отказываются от обслуживания пассажиров уже шестой день, сообщила сегодня телекомпания "Формула".

Протестующие собрались в районе Балахвани у памятника Давиду Агмашенебели. Таксисты требуют повышения стоимости проезда на 20% и говорят, что возобновить работу по действующему тарифу невозможно. К акции присоединились водители других таксомоторных компаний, следует из сюжета телекомпании.

Активисты движения "Защитники Риони" прибыли в Кутаиси и выразили поддержку бастующим, передает "Мтавари архи".

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Примечание:

"Сотрудники тбилисского театра выступили в поддержку уволенных коллег", "Строители дороги в Аджарии объявили забастовку", "Достигнута договоренность о прекращении забастовки шахтеров Чиатуры".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 ноября 2023, 19:52

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