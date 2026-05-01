Кавказский узел

23:58, 1 мая 2026

Протестующие в Тбилиси потребовали обеспечить детей лекарствами и питанием

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 520-й день непрерывных протестов активисты движения “Голос” в Тбилиси потребовали обеспечить бесплатным питанием учеников государственных школ, а участники собрания у парламента призвали закупить лекарство для детей с мышечной дистрофией Дюшенна. 

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля, в 519-й день протестов, участники акции на проспекте Руставели потребовали освободить политзаключенных и вновь выступили в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Родители больных детей с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии.  

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами, флагами Евросоюза и США собрались сегодня вечером на проспекте Руставели у парламента в 520-й день подряд. 

Судя по снимкам с проспекта Руставели, у парламента собрались более 50 человек. Участники собрания держали плакаты: “Сытая власть голодного народа”, “Сколько стоит мясо?”, “Дайте детям лекарство”, “Уходите”, “Нет” и “До конца”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Традиционной акции у парламента предшествовала акция протеста с требованием бесплатного школьного питания, организованная движением “Голос” в парке Мзиури. Ее участники потребовали обеспечить обедами учащихся государственных школ, передает Publika. 

На этой акции протестующие выступили с плакатами: “Ребенок голоден – государство должно обеспечить”, “Бесплатную еду школам” и “Школа для образования, а не для голодания”.

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна собираются провести уже двенадцатую ночь перед зданием правительственной администрации. Они продолжают акцию, несмотря на дождливую погоду, и намерены протестовать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены, отмечает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

18:41, 1 мая 2026
Курьеры и таксисты провели протестный марш в трех городах Грузии
18:41, 1 мая 2026
Курьеры и таксисты провели протестный марш в трех городах Грузии
23:49, 30 апреля 2026
Протесты у парламента Грузии продолжаются 519 дней
23:49, 30 апреля 2026
Протесты у парламента Грузии продолжаются 519 дней
Участники протестов в Тбилиси. Фото: Publika
22:38, 29 апреля 2026
Участники протестов в Тбилиси поддержали требования родителей детей с синдромом Дюшенна
21:47, 29 апреля 2026
Участие грузинских бойцов в боях на Украине вызвало вопросы об их мотивации
21:47, 29 апреля 2026
Участие грузинских бойцов в боях на Украине вызвало вопросы об их мотивации
06:22, 29 апреля 2026
Определены три кандидата на пост католикоса Грузии
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
13:09, 1 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
18:30, 30 апреля 2026
Меликов Сергей Алимович
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Спецоперация в Карабулаке, март 2024 года. Кадр видеосюжета RT vkvideo.ru/video-40316705_456441265
01 мая 2026, 20:06
Трое жителей Ингушетии осуждены по делу о пособничестве убитым в Карабулаке боевикам

Волонтеры убирают пляж в Тюменском. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Романа Пукалова от 01.05.26, https://t.me/Roman_eco/1646
01 мая 2026, 16:25
Волонтеры заявили о недостаточной помощи властей в уборке пляжей в Туапсе

Задержанный. Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской республике
01 мая 2026, 01:36
Силовики в Карачаево-Черкесии массово задерживают участников группы для гей-знакомств

Техника концерна "Покровский" на поле. Кадр видео Концерн Покровский / YouTube
30 апреля 2026, 21:15
Аналитики сочли национализацию концерна "Покровский" лишь шагом в переделе агрокластера юга России

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
