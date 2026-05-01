Протестующие в Тбилиси потребовали обеспечить детей лекарствами и питанием

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 520-й день непрерывных протестов активисты движения “Голос” в Тбилиси потребовали обеспечить бесплатным питанием учеников государственных школ, а участники собрания у парламента призвали закупить лекарство для детей с мышечной дистрофией Дюшенна.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля, в 519-й день протестов, участники акции на проспекте Руставели потребовали освободить политзаключенных и вновь выступили в поддержку детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Родители больных детей с 20 апреля ночуют у правительственной канцелярии.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами, флагами Евросоюза и США собрались сегодня вечером на проспекте Руставели у парламента в 520-й день подряд.

Судя по снимкам с проспекта Руставели, у парламента собрались более 50 человек. Участники собрания держали плакаты: “Сытая власть голодного народа”, “Сколько стоит мясо?”, “Дайте детям лекарство”, “Уходите”, “Нет” и “До конца”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Традиционной акции у парламента предшествовала акция протеста с требованием бесплатного школьного питания, организованная движением “Голос” в парке Мзиури. Ее участники потребовали обеспечить обедами учащихся государственных школ, передает Publika.

На этой акции протестующие выступили с плакатами: “Ребенок голоден – государство должно обеспечить”, “Бесплатную еду школам” и “Школа для образования, а не для голодания”.

Родители детей с мышечной дистрофией Дюшенна собираются провести уже двенадцатую ночь перед зданием правительственной администрации. Они продолжают акцию, несмотря на дождливую погоду, и намерены протестовать до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены, отмечает Tbilisi_life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".