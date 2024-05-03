Суд освободил обвиняемых в вымогательстве силовиков из Малгобека

03 мая 2024, 18:29

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Три сотрудника полиции из Ингушетии, обвиняемые в применении насилия к задержанному и вымогательстве, отпущены на свободу. Верховный суд Ингушетии пояснил, что истек определенный законом срок предварительного следствия по делу и их содержание под стражей незаконно.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября 2023 года следователи сообщили о задержании четырех полицейских, подозреваемых по уголовному делу о превышении полномочий с применением насилия, 22 октября они были арестованы.

По версии следствия, 5 октября 2023 года четыре сотрудника отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков. Также следователи считают, что полицейские вымогали у задержанного деньги и требовали передать им права на принадлежащую ему квартиру в Карабулаке.

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного суда Ингушетии 2 мая рассмотрел апелляционные жалобы защитников на постановления Магасского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении бывших оперуполномоченных полиции Магомета Котиева, Ибрагима Бокова и бывшего дознавателя МВД Адама Мержоева, сообщила сегодня пресс-служба Верховного суда Ингушетии.

Они "обвиняются в применении группой лиц по предварительному сговору физического насилия (нанесение ударов ногами и руками по телу, прикладывание к телу нагретого до высокой температуры предмета)" в отношении потерпевшего (часть 3 статьи 286 УК РФ) и вымогательстве (часть 3 статьи 163 УК РФ). Силовики требовали от потерпевшего дать признательные показания о причастности к незаконному обороту наркотических средств и передать им права на принадлежащую ему квартиру, указано в Telegram-канале суда.

Защита обжаловала решения Магасского районного суда о продлении обвиняемым срока содержания под стражей на на два месяца, до 18 июня. Суд указал, что срок предварительного следствия по делу продлен лишь до 18 апреля , а законодательство не допускает превышение судами указанного срока. Так как районный суд вышел за рамки срока следствия, апелляционная инстанция Верховного суда изменила постановления, продлив обвиняемым срок содержания под стражей до 19 апреля. Котиев, Боков и Мержоев из-под стражи освобождены, говорится в сообщении.

В сообщении не указано, обжаловала ли продление ареста защита четвертого обвиняемого по делу.

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