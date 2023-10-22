Ингушские полицейские арестованы по делу о пытках

22 октября 2023, 18:08

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Суд отправил под арест четырех полицейских из Малгобека, подозреваемых в пытках задержанного местного жителя.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября следователи сообщили о задержании четырех полицейских, подозреваемых по уголовному делу о превышении полномочий с применением насилия.

По версии следствия, 5 октября четыре сотрудника отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков. Также следователи считают, что полицейские вымогали у задержанного деньги.

По ходатайству следователя суд избрал в отношении четырех подозреваемых сотрудников полиции меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщило сегодня управление СКР по Ингушетии.

Дело расследуется по пунктам «а», «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности), отмечается в сообщении на сайте ведомства. Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Факт "возможного совершения противоправных деяний" был выявлен оперативниками собственной безопасности республиканского МВД совместно с сотрудниками УФСБ по Ингушетии и Главного управления собственной безопасности МВД России, сообщило 20 октября региональное МВД, отметив, что дело было возбуждено 19 октября.

"Проводится служебная проверка. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении на сайте министерства. О дальнейшем ходе проверки ведомство, по состоянию на 18.05 мск, не сообщило.

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