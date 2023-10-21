Четверо полицейских из Малгобека заподозрены в пытках

21 октября 2023, 12:34

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Четверо сотрудников отдела МВД в Малгобекском районе Ингушетии задержали местного жителя, а затем пытали его, требуя, чтобы он сознался в причастности к незаконному обороту наркотиков, считает следствие.

По версии следствия, 5 октября четверо сотрудников отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков. Также следствие считает, что полицейские вымогали у него деньги.

Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, привел 20 октября ТАСС сообщение пресс-службы следственного управления СКР по Ингушетии.

Комментариев от задержанных или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 октября стало известно, что сотрудники управления по вопросам миграции МВД Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину.

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