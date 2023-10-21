21 октября 2023, 12:34

Четверо полицейских из Малгобека заподозрены в пытках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четверо сотрудников отдела МВД в Малгобекском районе Ингушетии задержали местного жителя, а затем пытали его, требуя, чтобы он сознался в причастности к незаконному обороту наркотиков, считает следствие.

По версии следствия, 5 октября четверо сотрудников отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков. Также следствие считает, что полицейские вымогали у него деньги.

Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, привел 20 октября ТАСС сообщение пресс-службы следственного управления СКР по Ингушетии.

Комментариев от задержанных или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 октября стало известно, что сотрудники управления по вопросам миграции МВД Ингушетии неправомерно оштрафовали за нарушение миграционного законодательства непричастную к нему женщину.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Следствие отказалось завести дело о пытках отца Алихана Белхароева".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 октября 2023, 11:37

21 октября 2023, 10:44

21 октября 2023, 09:52

21 октября 2023, 08:57

  • Власти Махачкалы признали проблему с обеспечением сирот жильем

    Выдача жилья сиротам в Махачкале замедлилась из-за того, что невозможно найти квартиры по той цене, что определили власти, а по альтернативному механизму, представляющему собой социальные выплаты сиротам, финансирование передано Минстрою Дагестана и потому в текущем году по этому механизму выдачи жилья сиротам не будет, заявили в мэрии Махачкалы.

21 октября 2023, 08:01

  • Правозащитники указали на попытку СГБ Грузии контролировать гражданский сектор

    Работа Службы госбезопасности Грузии все сильнее становится политизированной, поскольку спецслужба пытается контролировать деятельность политических сил, научных и экспертных кругов, образовательных учреждений, представителей культуры, НПО, а также расценивает их как угрозу безопасности страны, заявили грузинские правозащитники.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи