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07:49, 2 июля 2025

Отменен приговор осужденному за убийство Аслана Камбиева

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Кабардино-Балкарии оправдал Руслана Кудаева, который был признан виновным в смерти спортсмена Аслана Камбиева.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля Нальчикский горсуд признал жителя села Псыгансу Руслана Кудаева виновным по делу об убийстве известного спортсмена Аслана Камбиева. Кудаев признан виновным по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и освобожден от наказания (1 год 10 месяцев ограничения свободы) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также с него было снято обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры получил огнестрельное ранение неоднократный призер и победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве.

Верховный суд Кабардино-Балкарии полностью оправдал Руслана Кудаева по делу об убийстве Камбиева за отсутствием состава преступления, сообщило поздно вечером 1 июля издание "Газета Юга".

"В Верховном суде республики апелляции рассматривали в закрытом режиме — из зала были удалены все, кто не являлся участником процесса", - говорится в публикации.

Согласно карточке дела на сайте суда, обвинительный приговор "отменен с прекращением дела". Основанием такого решения указано "неправильное применение уголовного закона". Дело поступило в суд 21 апреля, апелляционная инстанция провела три заседания: 20 мая, 5 июня и 26 июня. На последнем заседании было принято решение по делу.

Напомним, родные Аслана Камбиева в апреле 2022 года пожаловались главе управления СКР по Кабардино-Балкарии, что следователи не провели необходимых действий, а подозреваемый находится на свободе. После начала судебного процесса потерпевшие требовали взять обвиняемого под стражу, но суд не нашел оснований для этого.

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Автор: "Кавказский узел"

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