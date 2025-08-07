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00:06, 7 августа 2025

Родные Аслана Камбиева не согласились с оправданием подсудимого

Аслан Камбиев. Скриншот фото https://playbookpro.ru/photo/gazeta-yuga-nalchik?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcameraю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Кабардино-Балкарии проигнорировал показания свидетелей по делу об убийстве спортсмена Аслана Камбиева, оправдав подсудимого Руслана Кудаева и признав его право на реабилитацию. Родные Камбиева намерены подать кассационную жалобу, но не могут добиться получения документов из суда.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля Нальчикский горсуд признал жителя села Псыгансу Руслана Кудаева виновным по делу об убийстве известного спортсмена Аслана Камбиева. Кудаев был признан виновным по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и освобожден от наказания (1 год 10 месяцев ограничения свободы) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также с него было снято обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Верховный суд Кабардино-Балкарии в июне оправдал Кудаева.

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры получил огнестрельное ранение неоднократный призер и победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве.

Верховный суд Кабардино-Балкарии опубликовал Апелляционное определение по уголовному делу об убийстве известного спортсмена, чемпиона России по самбо, серебряного призера чемпионата мира по дзюдо Аслана Камбиева. Верховный суд снял с подсудимого Руслана Кудаева обвинение в убийстве, прекратив производство по делу и признал его право на реабилитацию.

Потерпевшая сторона намерена обжаловать приговор в Пятом кассационном суде, однако, как сообщила корреспонденту "Кавказского узла" вдова Аслана Камбиева, Азаис Камбиева, они до сих пор не могут получить ни приговор, ни другие необходимые материалы по делу.

Убийство спортсмена произошло 1 февраля 2022 года в Нальчике, в помещении кафе "Хукан Плэйс", где он встретился с Русланом Кудаевым. У последнего были "имущественные претензии" к другу Камбиева, Рустаму Башорову.

Разговор перешел в ссору, затем в драку, в ходе которой Кудаев выстрелил в Камбиева из пистолета. От полученных ранений спортсмен скончался в больнице, следует из текста документа.

Руслану Кудаеву было предъявлено обвинение по двум статьям: часть 1 статьи 105, "Умышленное убийство" и статья 222 УК РФ "Незаконное хранение и ношение оружия".

24 февраля 2025 года Нальчикский городской суд оправдал Кудаева по статье о незаконном ношении оружия, а статью "Умышленное убийство" переквалифицировал в "Превышение пределов необходимой самообороны" и освободил подсудимого от наказания в связи с истечением срока давности.

Верховный суд КБР отменил приговор Нальчикского городского суда в отношении Кудаева по части 1 статьи 108 "Превышение пределов необходимой самообороны" и прекратил производство по делу.  В остальной части приговор оставлен без изменения, то есть тот факт, что суд первой инстанции снял с Кудаева обвинение в незаконном хранении и ношении оружия, Верховный суд КБР признал правомерным.

Как следует из Апелляционного определения, инициатива встречи принадлежала Камбиеву при том, что претензии в возврате денежного долга были адресованы не ему, а Башорову. (как следует из Определения, речь шла о сумме 41 млн рублей, которые якобы Кудаев вложил в предприятие Башоровых "Велес-Агро"). Кроме того, в документе говорится, что драку также начал Камбиев, нанеся оппоненту удары кулаком в голову, а также "замахнулся на него предметом, похожим на нож".

"Кудаев, увернувшись от удара, ударился спиной о стену возле дивана и упал на пол. Камбиев, подойдя к Кудаеву, вновь замахнулся предметом, похожим на нож, намереваясь ударить. Затем Кудаев, находясь на полу, взял с пола предмет, похожий на пистолет, и из положения полулежа произвел один выстрел в Камбиева, причинив ему повреждение в виде слепого огнестрельного пулевого ранения живота, проникающего в брюшную полость,  повлекшем в последующем его смерть", - говорится в документе.

Судебная коллегия пришла к выводу, что Кудаев находился в состоянии необходимой обороны, защищаясь от посягательства, опасного для жизни и здоровья, а поэтому причинение им смерти нападавшему Камбиеву в силу части 1 статьи 37 УК РФ не может расцениваться как преступление.

В качестве подтверждения того, что Кудаев не преступник, а жертва, судебная коллегия указала также на наличие у него "множественных телесных повреждений в области головы" в виде синяков и гематом.

"Действия Кудаева в сложившейся обстановке следует расценивать как необходимую оборону от общественно опасного посягательства со стороны Камбиева, что, согласно части 1 статьи 37 УК РФ, не является преступлением", - указано в документе.

Суд проигнорировал показания одного из свидетелей, указавших, что у Камбиева не было в руках ножа, нож был у другого участника драки.

Что касается факта наличия у Кудаева пистолета, суд принял его версию о том, что пистолет он нашел на полу в тот момент, когда его ударил Камбиев и он упал. Пистолет, по его утверждению, как раз оказался там же, куда он упал. Хотя один из свидетелей показал, что оружие Кудаев вытащил из-за пояса.

Верховный суд КБР сослался на постановление Пленума Верховного суда РФ,  в соответствии с которым "под ношением огнестрельного оружия и боеприпасов следует понимать нахождение их в одежде или непосредственно на теле виновного, переноске в сумке, портфеле", а если оружие оказалось в руках случайно, и даже если им был убит человек, за это ответственность не наступает.

Один из  адвокатов Кабардино-Балкарии, знакомый с делом, на условиях анонимности заявил корреспонденту "Кавказского узла", что за всю многолетнюю адвокатскую практику он не сталкивался со столь неприкрытым цинизмом при рассмотрении судами уголовного дела об убийстве.  

"Тут очевидна чья-то "высокая" заинтересованность. Что и кто за этим стоит, можно только предполагать", - отметил он. 

Напомним, родные Аслана Камбиева в апреле 2022 года пожаловались главе управления СКР по Кабардино-Балкарии, что следователи не провели необходимых действий, а подозреваемый находится на свободе. После начала судебного процесса потерпевшие требовали взять обвиняемого под стражу, но суд не нашел оснований для этого.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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