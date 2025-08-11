×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:54, 11 августа 2025

Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения

Грязная вода из крана. Фото: AVRS https://ru.wikipedia.org

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроснабжение домов на ряде улиц в Каспийске так и не возобновлено, а вода идет со слабым напором и грязная, сообщили местные жители. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 августа администрация Каспийска объявила, что очистные станции города временно приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии. Власти должны были обеспечить резервный источник питания на очистных, уверены комментаторы.

Чаще всего за минувшую неделю жители Дагестана жаловались в Центр управления регионом на отсутствие электричества и отсутствие воды. Больше всего жалоб, 3474, поступило из Махачкалы. Каспийск находится на втором месте по числу жалоб.

Власти Каспийска сегодня утром отчитались, что работа очистных сооружений была прекращена после возгорания на одном из фидеров, предполагаемая причина - удар молнии. Также администрация оставила номера телефонов для сбора заявок на подвоз воды и сообщила, что бесплатно воду можно получить в автоматах по продаже чистой воды.

Воду дали только сегодня к обеду, а света так и нет с вечера 10 августа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель улицы Мичурина Рустам.

"Подача воды в ряде районов города отсутствовала до восстановления электроснабжения 11 августа 2025 года в 06.00. В настоящее время электроснабжение водоочистных сооружений полностью восстановлено. Осуществляется запуск насосных агрегатов, заполнение резервуаров и магистральных водопроводов. В течение дня водоснабжение будет возобновлено в полном объеме и переведено в штатный режим работы", - проинформировал Единый оператор по водоснабжению в своем Telegram-канале.

"Мало того, что Каспийск сидел без света, так теперь был и без воды. Ни генераторов, ни молниеотвода для таких объектов конечно же нет. Это просто треш какой-то. Где все люди, которые отвечают за город, просто, где они? Почему нет проверок из Москвы, когда они так нужны? Просто брошенный на произвол судьбы город!" - опубликовал обращение подписчика Telegram-канал газеты "Черновик".

На улицах Дахадаева, Радищева, Фрунзе воды не было с 20.00 вечера до сегодняшнего утра, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Альбина. По ее словам, вода идет ржавая и грязная, она не пригодна для приготовления пищи.

Нет света на улицах Кирова и Матросова, вода идет со слабым напором и грязная, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур. Воду люди использовали покупную, предложением набрать воду бесплатно в автоматах они не воспользовались, так как это была неудобная для них локация, уточнил он.

Глава Каспийска Борис Гонцов сегодня вечером отчитался, что власти "контролируют ситуацию в каждом районе города". По данным градоначальника, автоматы удовлетворили неотложные потребности горожан в воде во время отключения водоснабжения. "35 стационарных точек "Чистая вода", расположенные в разных частях города, были переведены на бесплатный отпуск питьевой воды. Общий объем предоставленной воды составил 56 тонн, что позволило удовлетворить неотложные потребности горожан. Кроме того, для оперативного подвоза технической воды был организован прием заявок через единую дежурно-диспетчерскую службу 112. Каждый запрос обрабатывался максимально быстро", - написал чиновник в своем Telegram-канале. 

Федеральный закон "Об электроэнергетике" требует бесперебойного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, к ним относятся насосные станции водоснабжения и водоотведения, медицинские учреждения, котельные и аварийные службы, указал юрист Али Алиев корреспонденту "Кавказского узла". 

Он добавил, что постановление правительства РФ № 424 от 2022 года устанавливает обязательное наличие автономных источников питания (дизель-генераторы, ИБП) для объектов I категории. "Свод правил СП 31.110-2003 "Электроустановки жилых и общественных зданий" предусматривает два независимых ввода электроэнергии и резервные генераторы для насосных станций. Срок автономной работы должен составлять не менее 24 часов. Муниципальные власти обязаны контролировать исполнение требований", - сообщил юрист.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Жители Редукторного на проезжей части. Кадр видео Саркар Магомедов / Telegram
00:59, 7 августа 2025
Власти отчитались о восстановлении электроснабжения в Редукторном после акции протеста
Наручники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:38, 6 августа 2025
За неделю с 28 июля по 3 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Икран Икрамов. Фото: администрация Новолакского района.
22:54, 1 августа 2025
Военный из Дагестана убит на Украине
Улица в старой части Дербента. Кадр видео "Магалы Дербента", Валерий Киченко / YouTube.
19:56, 1 августа 2025
Отключение воды вынудило жителей Дербента покупать воду
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org/
11 августа 2025, 16:55
Юристы сочли перспективным обжалование оправдательного приговора по делу Камбиева

Зангезурский коридор. Фото: https://vesti.az/index.php/v-mire/smi-ssa-predlozili-vvesti-amerikanskogo-operatora-dlya-kontrolya-zangezurskogo-koridora-550676
11 августа 2025, 12:51
Власти Ирана сняли претензии к Зангезурскому коридору 

Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Эвакуация посетителей канатной дороги в Нальчике. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии.
08 августа 2025, 19:44
Не менее пяти человек пострадало при обрыве канатной дороги в Нальчике

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше