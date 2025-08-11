Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Электроснабжение домов на ряде улиц в Каспийске так и не возобновлено, а вода идет со слабым напором и грязная, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", вечером 10 августа администрация Каспийска объявила, что очистные станции города временно приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии. Власти должны были обеспечить резервный источник питания на очистных, уверены комментаторы.

Чаще всего за минувшую неделю жители Дагестана жаловались в Центр управления регионом на отсутствие электричества и отсутствие воды. Больше всего жалоб, 3474, поступило из Махачкалы. Каспийск находится на втором месте по числу жалоб.

Власти Каспийска сегодня утром отчитались, что работа очистных сооружений была прекращена после возгорания на одном из фидеров, предполагаемая причина - удар молнии. Также администрация оставила номера телефонов для сбора заявок на подвоз воды и сообщила, что бесплатно воду можно получить в автоматах по продаже чистой воды.

Воду дали только сегодня к обеду, а света так и нет с вечера 10 августа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель улицы Мичурина Рустам.

"Подача воды в ряде районов города отсутствовала до восстановления электроснабжения 11 августа 2025 года в 06.00. В настоящее время электроснабжение водоочистных сооружений полностью восстановлено. Осуществляется запуск насосных агрегатов, заполнение резервуаров и магистральных водопроводов. В течение дня водоснабжение будет возобновлено в полном объеме и переведено в штатный режим работы", - проинформировал Единый оператор по водоснабжению в своем Telegram-канале.

"Мало того, что Каспийск сидел без света, так теперь был и без воды. Ни генераторов, ни молниеотвода для таких объектов конечно же нет. Это просто треш какой-то. Где все люди, которые отвечают за город, просто, где они? Почему нет проверок из Москвы, когда они так нужны? Просто брошенный на произвол судьбы город!" - опубликовал обращение подписчика Telegram-канал газеты "Черновик".

На улицах Дахадаева, Радищева, Фрунзе воды не было с 20.00 вечера до сегодняшнего утра, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Альбина. По ее словам, вода идет ржавая и грязная, она не пригодна для приготовления пищи.

Нет света на улицах Кирова и Матросова, вода идет со слабым напором и грязная, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Артур. Воду люди использовали покупную, предложением набрать воду бесплатно в автоматах они не воспользовались, так как это была неудобная для них локация, уточнил он.

Глава Каспийска Борис Гонцов сегодня вечером отчитался, что власти "контролируют ситуацию в каждом районе города". По данным градоначальника, автоматы удовлетворили неотложные потребности горожан в воде во время отключения водоснабжения. "35 стационарных точек "Чистая вода", расположенные в разных частях города, были переведены на бесплатный отпуск питьевой воды. Общий объем предоставленной воды составил 56 тонн, что позволило удовлетворить неотложные потребности горожан. Кроме того, для оперативного подвоза технической воды был организован прием заявок через единую дежурно-диспетчерскую службу 112. Каждый запрос обрабатывался максимально быстро", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Федеральный закон "Об электроэнергетике" требует бесперебойного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, к ним относятся насосные станции водоснабжения и водоотведения, медицинские учреждения, котельные и аварийные службы, указал юрист Али Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что постановление правительства РФ № 424 от 2022 года устанавливает обязательное наличие автономных источников питания (дизель-генераторы, ИБП) для объектов I категории. "Свод правил СП 31.110-2003 "Электроустановки жилых и общественных зданий" предусматривает два независимых ввода электроэнергии и резервные генераторы для насосных станций. Срок автономной работы должен составлять не менее 24 часов. Муниципальные власти обязаны контролировать исполнение требований", - сообщил юрист.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.