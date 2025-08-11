Отсутствие воды в Каспийске вызвало вопросы к властям

Власти объяснили отсутствие воды в Каспийске неработающими очистными сооружениями из-за отключения электричества. Власти должны были обеспечить резервный источник питания на очистных, уверены комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", чаще всего за минувшую неделю жители Дагестана жаловались в Центр управления регионом на отсутствие электричества и отсутствие воды. Больше всего жалоб, 3474, поступило из Махачкалы. Каспийск находится на втором месте по числу жалоб.

Очистные станции Каспийска временно приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии. "В разных районах Каспийска могут наблюдаться перебои в водоснабжении или его полное отсутствие. Сроки восстановления зависят от возобновления подачи электричества на станции. После того как водоснабжение будет восстановлено, возможна временная мутность воды.Такая мутность является временным явлением и, как правило, исчезает после того, как вы сольёте воду из крана в течение нескольких минут. Рекомендуем в первые часы после возобновления подачи воды использовать её только для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления пищи — предварительно отстаивать или кипятить", - сообщила вечером 10 августа администрация Каспийская в своем Telegram-канале, попросив жителей "с пониманием отнестись к временным неудобствам".

Сегодня утром власти отчитались, что работа очистных сооружений прекращена после возгорания на одном из фидеров, предполагаемая причина - попадания молнии.

Также администрация оставила номера телефонов для сбора заявок на подвоз воды и сообщила, что бесплатно воду можно получить в автоматах по продаже чистой воды.

"Это сообщение набрало к 08.51 мск 20 комментариев. "Электросети дают 190 напряжение, лифты не работают из-за этого. Живёшь на 9 этаже, воды нет. Как я по вашему должен набирать воду и тащить её?", - возмутился Серж.

"Это конечно полное признание некомпетенции. Не иметь резервных источников питания на таком социально важном объекте..." - прокомментировал mey.

Авторы комментариев к сообщению об отключении воды, выразили недовольство действиями властей города.

"Для такого важного для города объекта почему нету резервного питания? Годами не можете решать жизненно важные проблемы города!" - обратился к администрации Is.

"Горсеть Каспийска даже трубку не берет. Со вчерашнего дня света нет, вы что там творите? Хотя бы людям ответить можно?" - поинтересовалась Рукижат.

"Людям на работу. Мыться чем, из чайника?" - спросил пользователь vasilekli05.

