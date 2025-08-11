×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:51, 11 августа 2025

Власти Ирана сняли претензии к Зангезурскому коридору 

Зангезурский коридор. Фото: https://vesti.az/index.php/v-mire/smi-ssa-predlozili-vvesti-amerikanskogo-operatora-dlya-kontrolya-zangezurskogo-koridora-550676

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поскольку транзитный маршрут будет находиться под суверенитетом Армении, официальный Тегеран отказался от претензий к Зангезурскому коридору, но будет наблюдать за возможным участием в проекте американской компании.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что территориальные претензии друг к другу предъявляться не будут, считает Пашинян.

Вопрос Зангезурского коридора более не рассматривается, вместо него обсуждается транзитная дорога под суверенитетом Армении, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. "Вопрос коридора полностью снят с повестки, и теперь речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении", —  написал чиновник своем телеграм-канале.

По словам Арагчи, Иран неоднократно вел переговоры по этому вопросу с Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что принципиальные позиции Ирана были соблюдены. При этом Тегеран будет наблюдать за ситуацией из-за опасений, что в проекте может участвовать американская компания.

Президент США Дональд Трамп заявил после подписания декларации, что Ереван и Баку удалось урегулировать проблему, которая препятствовала достижению мирного соглашения, и проблема эта - Зангезурский коридор. По его словам, новая транзитная зона позволит Азербайджану получить полный доступ к Нахичевани, но при этом полностью уважается суверенитет Армении. "Армения также создает эксклюзивное партнерство с США для развития этого коридора", - добавил Трамп, заявив также, что в ближайшие годы следует ожидать "значительного развития инфраструктуры со стороны американских компаний".

Ранее, 8 августа, Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Тегеран не допустит создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению.

"Реализация этого проекта ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Иран будет двигаться в сторону обеспечения безопасности региона с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора", — цитировало его слова агентство Tasnim. Велаяти также выразил беспокойство из-за того, что расширение влияния США в данном регионе приведет к усилению НАТО на Южном Кавказе и позволит "разделить" Россию и Иран.

Подписанная в Вашингтоне Алиевым и Пашиняном декларация может стать концом государственности или по крайней мере привести к дальнейшей потере территорий, считают армянские аналитики

Эксплуатация Зангезурского коридора без реальных гарантий безопасности невозможна. Риски слишком велики, и есть основания полагать, что в отсутствие международного контроля этот проект может перерасти в новый очаг напряженности между Азербайджаном и Арменией, указали азербайджанские аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян во время встречи в Вашингтоне. 8 августа 2025 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=fRJecbtj2RY
18:55, 11 августа 2025
Опубликован текст мирного договора Азербайджана и Армении
Сносят дом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью программы Copilot
01:35, 10 августа 2025
Активисты призвали принудить Азербайджан прекратить разрушения в Нагорном Карабахе
Алиев и Трамп в Овальном кабинете. Скриншот фото с сайта президента Азербайджана от 09.08.25, https://president.az/az/articles/view/69573
15:56, 9 августа 2025
Решение Трампа стало для Баку бонусом встречи в Вашингтоне
Сюникская область Армении, село Халидзор. Скриншот фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Halidzor_from_Wings_of_Tatev_4.jpg?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera
13:53, 9 августа 2025
Вашингтонская декларация стала причиной опасений за судьбу Армении
Алиев, Трамп и Пашинян (слева направо) на встрече в Вашингтоне. Скриншот фото с сайта премьер-министра Армении от 09.08.25, https://www.primeminister.am/en/press-release/item/2025/08/09/Nikol-Pashinyan-visit-US-declaration/
11:56, 9 августа 2025
Реализация озвученных в декларации Алиева и Пашиняна целей вызвала сомнения
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:24, 5 июля 2025
Ветер с Апшерона
Мусорные села
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
11:25, 9 августа 2025
Ветер с Апшерона
27
Мучения [...]
Фото
12:45, 26 июля 2025
Ветер с Апшерона
Доверительная Европа
Фото
10:04, 21 июля 2025
Ветер с Апшерона
Виденное мной в Европе без фашизма
Фото
09:47, 18 июля 2025
Ветер с Апшерона
2
Спасибо микробам за низкие цены
Фото
10:00, 16 июля 2025
Ветер с Апшерона
3
Азербайджанцы в чужих [...]
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Грязная вода из крана. Фото: AVRS https://ru.wikipedia.org
11 августа 2025, 19:54
Каспийчане пожаловались на качество воды после отключения

Аслан Камбиев. Фото: Беслан Камбиев https://ru.wikipedia.org/
11 августа 2025, 16:55
Юристы сочли перспективным обжалование оправдательного приговора по делу Камбиева

Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Эвакуация посетителей канатной дороги в Нальчике. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии.
08 августа 2025, 19:44
Не менее пяти человек пострадало при обрыве канатной дороги в Нальчике

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше