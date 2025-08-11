Власти Ирана сняли претензии к Зангезурскому коридору

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Поскольку транзитный маршрут будет находиться под суверенитетом Армении, официальный Тегеран отказался от претензий к Зангезурскому коридору, но будет наблюдать за возможным участием в проекте американской компании.

Как писал "Кавказский узел", на встрече в Вашингтоне 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий. Декларация зафиксировала, что территориальные претензии друг к другу предъявляться не будут, считает Пашинян.

Вопрос Зангезурского коридора более не рассматривается, вместо него обсуждается транзитная дорога под суверенитетом Армении, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи. "Вопрос коридора полностью снят с повестки, и теперь речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении", — написал чиновник своем телеграм-канале.

По словам Арагчи, Иран неоднократно вел переговоры по этому вопросу с Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что принципиальные позиции Ирана были соблюдены. При этом Тегеран будет наблюдать за ситуацией из-за опасений, что в проекте может участвовать американская компания.

Президент США Дональд Трамп заявил после подписания декларации, что Ереван и Баку удалось урегулировать проблему, которая препятствовала достижению мирного соглашения, и проблема эта - Зангезурский коридор. По его словам, новая транзитная зона позволит Азербайджану получить полный доступ к Нахичевани, но при этом полностью уважается суверенитет Армении. "Армения также создает эксклюзивное партнерство с США для развития этого коридора", - добавил Трамп, заявив также, что в ближайшие годы следует ожидать "значительного развития инфраструктуры со стороны американских компаний".

Ранее, 8 августа, Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Тегеран не допустит создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению.

"Реализация этого проекта ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Иран будет двигаться в сторону обеспечения безопасности региона с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора", — цитировало его слова агентство Tasnim. Велаяти также выразил беспокойство из-за того, что расширение влияния США в данном регионе приведет к усилению НАТО на Южном Кавказе и позволит "разделить" Россию и Иран.

Подписанная в Вашингтоне Алиевым и Пашиняном декларация может стать концом государственности или по крайней мере привести к дальнейшей потере территорий, считают армянские аналитики.

Эксплуатация Зангезурского коридора без реальных гарантий безопасности невозможна. Риски слишком велики, и есть основания полагать, что в отсутствие международного контроля этот проект может перерасти в новый очаг напряженности между Азербайджаном и Арменией, указали азербайджанские аналитики.