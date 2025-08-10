Боец из Калмыкии убит в военной операции

Александр Сушков убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 168 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 5 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 167 бойцов из Калмыкии.

Александр Сушков посмертно награжден орденом Мужества, награда передана его матери. Он убит 26 декабря 2024 года, сообщила администрация Целинного района Калмыкии в своем Telegram-канале.

Признанные потери юга России на Украине достигли 7150 Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7150 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3600 приходятся на ЮФО, 3550 – на СКФО.

Таким образом, как минимум 168 бойцов из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

