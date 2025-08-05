Пять военных из Калмыкии убиты на Украине

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Константин Митин, Владимир Кайшанов, Денис Пичужкин, Убуш Санджигоряев и Тураб Гаджикурбанов убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там не менее 167 военнослужащих из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 31 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 162 бойцов из Калмыкии.

Имена пяти убитых на Украине военных из Калмыкии назвала сегодня администрация Лаганского района республики, отчитываясь о вручении посмертных наград их родственникам.

Константин Митин, Владимир Кайшанов, Денис Пичужкин, Убуш Санджигоряев и Тураб Гаджикурбанов были награждены орденами Мужества посмертно, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Биографические данные военных в сообщении чиновников не приводятся.

Таким образом, как минимум 167 бойцов из Калмыкии официально признаны убитым в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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