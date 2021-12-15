Заседание суда по делу ингушских активистов. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

15 декабря 2021, 11:13

Лидеры протестов в Ингушетии осуждены на длительные сроки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд на Ставрополье приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева и Зарифу Саутиеву к срокам от 7,5 до 9 лет заключения. 

Обвинение требовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. Суд удовлетворил эти требования.

"А что вы хотели от этого судьи? Они бы больше запросили - он бы и больше дал", - сказал Ахмед Барахоев после оглашения приговора. Адвокат Магомед Беков сказал корреспонденту "Кавказского узла", что защита будет обжаловать приговор.

Барах Чемурзиев в своем последнем слове указал суду на пробелы следствия, а Малсаг Ужахов заявил, что уголовное преследование ингушских активистов является заказным и сфальсифицированным.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Примечание:

"YouTube заблокировал видео об основании Владикавказа на ингушских землях", "Аналитики обозначили риски Калиматова в связи с конфликтом вокруг Фортанги", "Суд согласился допросить бывшего главу МВД по делу лидеров протеста в Магасе".

Автор: Алена Садовская источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 декабря 2021, 14:38

15 декабря 2021, 14:07

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