Лидеры протестов в Ингушетии осуждены на длительные сроки

15 декабря 2021, 11:13

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Суд на Ставрополье приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева и Зарифу Саутиеву к срокам от 7,5 до 9 лет заключения.

Обвинение требовало приговорить к девяти годам заключения Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, а Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам. Для Зарифы Саутиевой прокурор запросил у суда 7,5 года колонии. Суд удовлетворил эти требования.

"А что вы хотели от этого судьи? Они бы больше запросили - он бы и больше дал", - сказал Ахмед Барахоев после оглашения приговора. Адвокат Магомед Беков сказал корреспонденту "Кавказского узла", что защита будет обжаловать приговор.

Барах Чемурзиев в своем последнем слове указал суду на пробелы следствия, а Малсаг Ужахов заявил, что уголовное преследование ингушских активистов является заказным и сфальсифицированным.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".