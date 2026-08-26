Следком не увидел нарушений в применении силы к жителю Ингушетии Точиеву

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Жалоба жителя Верхних Ачалуков Ибрагима Точиева на избиение во время обыска не привела к возбуждению уголовного дела, поскольку Следком счел законным применение физической силы.

Как информировал "Кавказский узел", ранее Ибрагим Точиев обжаловал решение суда, который назначил ему арест за неподчинение полицейским.

Точиев записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину с жалобой на то, что силовики провели в его доме обыск и избили его и брата. Силовики, проводившие обыск в доме Точиева, нанесли ему десятки ударов по голове и телу, отметили правозащитники.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело после жалобы Ибрагима Точиеву на избиение сотрудниками силовых структур. В постановлении ведомства указано, что Точиев мешал обыску, нецензурно бранился и высказывал неуважение к сотрудникам правоохранительных органов, которые законно применили у нему физическую силу. отказ в возбуждении уголовного дела. Об итогах проверки Следкомом жалобы Точиева сообщила сегодня в своем телеграм-канале "Команды против пыток"*.

Сам Точиев с отказом возбуждении дела этим не согласен и планирует его обжаловать. «Он утверждает, что никаких помех не оказывал, а после обыска и избиений оказался в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой», - говорится в сообщении правозащитников.

Ранее правозащитники сообщили детали избиения Ибрагима Точиева. Мужчина был избит в присутствии многочисленных родственников, наносить удары Точиеву начали после того, как он попросил следователя представиться – тот проигнорировал слова Ибрагима и "молча прошел мимо". Избиение началось у дома и продолжалось по пути в служебный автомобиль. "Сразу после этого момента кто-то из сотрудников нанес мне со спины два последовательных удара ниже затылка, пока я продолжал стоять лицом к стене и меня удерживали по бокам <...> Я шел добровольно, но несколько сотрудников, не знаю и не видел, кто именно, в процессе наносили мне удары в область головы, по почкам, по пояснице – всего около 10-12 ударов", – рассказал Точиев.

В январе текущего года Ибрагим Точиев обратился с жалобой к руководству Следкома, в которой заявил, что чиновники и силовики оказывают давление на его семью, пытаясь выселить ее из дома в селе Верхние Ачалуки. По словам Точиева, сельская администрация незаконно аннулировала документы о праве собственности главы семьи на землю и дом.

Верховный суд Ингушетии в декабре 2025 года отказал в передаче участка и дома в собственность республики, но вместе с тем и не закрепил право собственности Точиева. По его словам, глава села, не дожидаясь решения суда, продолжал приходить к Точиевым с подчиненными и угрожать им силовым выселением, если они сами не освободят дом и землю.

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