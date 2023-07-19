Барах Чемурзиев указал на фактические ошибки в приговоре ингушским активистам

19 июля 2023, 23:27

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Суд первой инстанции допустил множество ошибок и искажений фактов в приговоре, положив их в основу неверных выводов, заявил в суде Барах Чемурзиев. Его адвокат Магомед Абубакаров, разбиравший приговор в течение пяти заседаний, хотел наглядно продемонстрировать суду, что в деле нет ни одного реального доказательства вины ингушских активистов.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января суд в Ставропольском крае рассматривает апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Защита не раз просила суд исследовать доказательства по делу, но это сделано не было, многие моменты в приговоре сомнительны, отметил адвокат Магомед Абубакаров на заседаниях 6 и 7 июля. 13 июля он, выступая в суде, подчеркнул, что показания засекреченных свидетелей, положенные в основу приговора ингушским оппозиционерам, противоречат показаниям депутатов и высокопоставленных силовиков. Последние свидетельствовали о стремлении обвиняемых предотвратить насилие на митинге. 14 июля Абубакаров подчеркнул, что суд первой инстанции не учел противоречия в версии обвинения, проигнорировал видео и другие доказательства, которые подтверждают невиновность ингушских оппозиционеров, в результате чего сделал ложные выводы.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Сегодня в Ставропольском краевом суде в Пятигорске прошло заседание по делу ингушских политзаключенных. Закончил свое выступление в прениях адвокат Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров - он говорил порядка двух часов, после чего выступили сам Чемурзиев и Исмаил Нальгиев. Зарифа Саутиева от выступления в прениях отказалась. Заседание продолжалось около шести часов.

Абубакаров выступал в прениях в течение пяти заседаний, причем в первые четыре заседания его разбор приговора - всех утверждений, аргументов, которые судья первой инстанции положил в основу своего приговора, всех противоречий, которые там есть - занял полные четыре дня, с утра и до вечера. Комментируя приговор, страницу за страницей, адвокат раз за разом показывал апелляционному суду, что никаких доказательств вины его подзащитного и других подсудимых в приговоре нет. "Мы обговорили всё, не оставили ничего (непроясненного)", - сказал сегодня в суде Магомед Абубакаров. Он назвал приговор ингушским политзаключенным "не правосудием, а левосудием, преступлением", и призвал судью Александра Духина вынести справедливое решение.

В заключение Абубакаров напомнил, что всех подсудимых ждут дома. В частности, сказал он, у Бараха Чемурзиева - престарелые родители, слепой отец и трое детей, один из которых - инвалид. Чемурзиев, так необходимый своим родителям, своим детям, вот по такому приговору - от них отлучен. "Неужели такого "правосудия" мы захотим для себя и своих детей?" - спросил адвокат.

Абубакаров пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что хотел бы, чтобы "суд не только услышал, но и увидел, что в этом приговоре нет никаких доказательств вины Бараха Чемурзиева и остальных подсудимых, а всё это - лишь притягивание за уши". "Поэтому я разбирал так детально, анализируя каждое доказательство", - сказал он.

В июне апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство защиты ингушских активистов об исследовании видеозаписей с митинга в Магасе, которые подтверждают невиновность подсудимых, сообщили адвокаты. Заседания проходят формально, судья придирается к осужденным и адвокатам, заметили слушатели судебного процесса.

После адвоката в прениях выступил сам Барах Чемурзиев. Он указал на целый ряд фактических противоречий в приговоре.

В обвинительном заключении говорится, что подсудимые организовали насилие в отношении 67 человек - 66 сотрудников Росгвардии и одного сотрудника МВД по Ингушетии, указал он. "А в приговоре на первой же странице указаны 39 потерпевших. В обвинительном заключении - 67 потерпевших, в возражении (прокуратуры) на нашу апелляционную жалобу - 67 потерпевших, в приговоре Кисловодского суда - 39. А где остальные потерпевшие, куда они делись? Может, в приговоре есть выводы суда, например, какое-то постановление, которое Кисловодский суд вынес, указав, что какая-то часть потерпевших не признана потерпевшими, и суд их исключил? Но мы изучили приговор, здесь такого нет. Разве можно считать приговор законным, обоснованным, если в обвинительном заключении одно число потерпевших, в возражениях на апелляционную жалобу - такое же, а в самом приговоре потерпевших почти в два раза меньше?" - отметил он.

Чемурзиев подчеркнул, что статья 304 Уголовно-процессуального кодекса требует, чтобы во вводной части приговора были сведения о потерпевших. "А у нас сведений о потерпевших нет", - констатировал он.

Чемурзиев также указал на то, что подсудимые обвиняются в организации насилия по части 2 статьи 318 УК РФ. При этом из материалов дела известно, что есть только один потерпевший, вред здоровью которому может быть квалифицирован по части 2. "Но его фамилии нет на первой странице приговора. Как можно обвинять нас, что мы организовали насилие по части 2 статьи 318, при этом в качестве потерпевших у нас указаны лица, вред здоровью которых квалифицируется по части 1? <...> Как это может быть, на основании какого закона могут быть допущены такие расхождения, такие противоречия в приговоре?" - удивился Чемурзиев.

Та же статья 304 УПК требует, чтобы во вводной части приговора были указаны сведения об обвиняемых, которые имеют значение для уголовного дела. "Во вводной части указано, что Багаудин Хаутиев имеет среднее образование. Хотя в материалах дела указано, чтоб он имеет высшее образование. Важно ли это? Конечно, потому что мы знаем, что, определяя наказание, например, Ахмеду Барахоеву, судья первой инстанции в качестве смягчающего обстоятельства указал наличие у Барахоева диплома о высшем образовании. И если мы обратимся к резолютивной части, то мы увидим, что у Хаутиева такого смягчающего обстоятельства нет. То есть нарушен принцип равенства при назначении наказания", - подчеркнул Чемурзиев.

Он отметил, что согласно приговору, Ужахов, будучи руководителем Совета тейпов ингушского народа, Барахоев как член этой организации и Мальсагов создали экстремистское сообщество не позднее мая 2018 года, но на этой же странице говорится, что Барахоев стал членом Совета тейпов ингушского народа не позднее октября 2018 года. "Как это может быть? Разве это не важное обстоятельство?" - поинтересовался Чемурзиев.

27 марта 2020 года Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста и постановил ликвидировать Совет тейпов ингушского народа за вмешательство в деятельность властей и обнародование гостайны. Совет тейпов ингушского народа устранил все нарушения, указанные в иске, доказательства были представлены, но суд их проигнорировал, рассказал адвокат Магомед-Басир Оздоев. Решение о ликвидации - политическое, отметил тогда исполняющий обязанности руководителя совета Мурад Даскиев. Активисты, входившие в Совет тейпов ингушского народа, создали новую организацию - Совет тейпов Республики Ингушетия.

В приговоре говорится, что 26 сентября 2018 года главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым было подписано соглашение об установлении границ между республиками, и 4 октября 2018 года закон об утверждении этого соглашения приняло Народное собрание Ингушетии, отметил Чемурзиев. "Это "вызвало общественный резонанс в Республике Ингушетия, после чего руководителями и членами экстремистского сообщества было принято решение использовать данный повод для разжигания политической вражды к органам власти. Ужахов, используя данные обстоятельства (26 сентября и 4 октября), 3 октября подготовил, записал и опубликовал видеообращение к жителям республики", - процитировал Чемурзиев приговор. "Как так может быть? Используя обстоятельства, которые случились 4 октября, Ужахов 3 октября записывает обращение?" - возмутился Чемурзиев, отметив, что в приговоре полно фактических ошибок, перепутаны адреса, где происходили те или иные события.

Чемурзиев отметил, что о сложных вещах, касающихся приговора - о том, что сторона обвинения не смогла доказать вину подсудимых, он уже говорил ранее. "Сейчас я говорю о совсем простых вещах (касающихся приговора), которые невозможно отрицать", - подчеркнул он. "И суд должен дать оценку тем вещам, о которых я говорю, если действительно сегодня у нас суд с вами", - сказал Чемурзиев.

Обвинение в участии в экстремистском сообществе не подкреплено доказательствами, а приговор основан на предположениях, противоречащих показаниям свидетелей и выводам экспертов, заявил 28 апреля в суде приговоренный к восьми годам колонии ингушский активист Барах Чемурзиев. Адвокаты также указали на допущенные судом нарушения и поддержали его апелляционную жалобу.

Он обратил внимание суда, что фактические обстоятельства вменяемых подсудимым преступлений разные, в частности, Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов обвиняются по статье об организации экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК РФ), а Багаудин Хаутиев, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева и сам Чемурзиев - по статье об участии в деятельности экстремистского сообщества (часть 2 статьи 282.1 УК РФ) этой статьи. "При этом судья не приводит эти обстоятельства в отношении каждого подсудимого и по каждому обвинению, допуская существенные противоречия в приговоре, и выводы, которые он делает, не соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным в ходе судебного заседания. Хотя судья должен был по каждому обвиняемому сделать анализ доказательств - тех, которые имеют отношение именно к конкретному обвиняемому, и по каждому обвинению", - отметил он.

Чемурзиев подчеркнул, что нет никаких доказательств утверждений обвинения, что подсудимые создали экстремистское сообщество, и руководители этого сообщества давали указания его членам, весь приговор строится на предположениях.

Следующее заседание намечено на 20 июля. На нем запланировано выступление Багаудина Хаутиева, Мусы Мальсагова и Малсага Ужахова. После них должны выступать защитники.

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